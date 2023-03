Domenica sera a Triggiano (Bari), un ragazzo di 23 anni è morto stroncato da un malore mentre era nella pizzeria della sua famiglia.

Di Marco Spartà

28 marzo 2023

Tragedia in pizzeria: 23enne muore stroncato da malore

Un ragazzo di soli 23 anni è morto improvvisamente domenica sera a Triggiano, in provincia di Bari. Il giovane si trovava nella pizzeria di famiglia, quando ha accusato un malore e si è accasciato al suolo davanti alle persone che si trovavano nel locale.

Immediato l’arrivo di un’ambulanza: il 23enne è stato rianimato e trasportato d’urgenza in ospedale, dove poco dopo è spirato. Non è chiara ancora la natura del malore che ha colto il ragazzo su cui potrà fare chiarezza l’esame autoptico.

Triggiano, Saverio muore a 23 anni colto da un malore: comunità sconvolta

Un’intera comunità in lutto a Triggiano, centro della provincia di Bari, per la scomparsa improvvisa di Saverio Loiacono, 23enne deceduto nella serata di domenica, 26 marzo.

Il ragazzo, secondo quanto riferisce la redazione de Il Messaggero, era andato a prendere una pizza nella pizzeria di famiglia, Panzerottotime, per poi rientrare a casa, dove avrebbe dovuto aiutare il fratellino a fare i compiti. Mentre era nel locale, però, si è sentito male ed è crollato sul pavimento sotto gli occhi attoniti dei presenti che hanno chiamato il numero unico per le emergenze.

I sanitari del 118 si sono precipitati sul posto avviando le manovre di rianimazione con il defibrillatore. Dopo svariati tentativi, i soccorritori hanno caricato Saverio sull’ambulanza per trasportarlo all’ospedale Mater Dei, dove è arrivato in condizioni disperate. I medici, purtroppo, non hanno potuto far nulla per salvarlo: poco dopo l’arrivo presso il nosocomio del capoluogo pugliese, il giovane è deceduto.

Per determinare la natura del malore, l’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico sulla salma che verrà eseguita nelle prossime ore. Secondo quanto spiegato dai familiari, riporta Il Messaggero, il giovane non soffriva di patologie particolari.

Dolore e sgomento per la morte del 23enne a Triggiano, dove era molto conosciuto per la sua attività di videomaker e dj: Saverio aveva anche un canale Youtube dove pubblicava i suoi contenuti e i suoi brani.