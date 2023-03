Un drammatico incidente, ieri notte sull’autostrada A14 tra Pesaro e Fano, è costato la vita ad un uomo di 42 anni che viaggiava alla guida della sua auto.

Di Marco Spartà

28 marzo 2023

Tragedia in autostrada: perde la vita un 42enne

Un altro incidente mortale sulle nostre strade. È accaduto lungo l’autostrada A14 tra Pesaro e Fano, dove un uomo di 42 anni ha perso la vita scontrandosi alla guida della sua auto con un camion, fermo sulla carreggiata.

La vettura, ribaltatasi dopo il tamponamento, è stata centrata da un pulmino. All’arrivo dei soccorsi, il 42enne era già privo di vita, il decesso sarebbe sopraggiunto sul colpo. Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale.

Pesaro, auto si ribalta dopo aver tamponato un camion: morto un uomo di 42 anni

La scorsa notte, tra lunedì 27 e martedì 28 marzo, uno spaventoso incidente è avvenuto lungo l’A14 nel tratto compreso tra Pesaro e Fano. Nel sinistro è deceduto Matteo Fagiani, 42enne di Cagli, nella provincia di Pesaro e Urbino.

L’uomo stava percorrendo l’autostrada a bordo della sua Volkswagen Polo. Per cause ancora da stabilire, si legge in un articolo di Fanpage, la vettura si è schiantata contro un camion, fermo sulla carreggiata, e si è poi ribaltata. A quel punto è sopraggiunto un pulmino che non è riuscito ad evitare la vettura colpendola in pieno. Terrificante l’impatto che ha fatto terminare componenti della Volkswagen anche sull’altra carreggiata, dove, nel tentativo di evitarli, un’altra auto si è ribaltata.

Numerosi i mezzi di soccorso del 118 e dei vigili del fuoco intervenuti. I soccorritori hanno provato invano a rianimare il 42enne, deceduto sul colpo. Nello scontro sembra non ci siano stati altri feriti.

Ad occuparsi dei rilievi di legge gli agenti della Polizia Stradale che stanno cercando di capire come l’auto condotta dalla vittima sia entrata in collisione con il mezzo pesante. Maggiori dettagli potranno emergere dai filmati delle telecamere di sorveglianza che, scrive Fanpage, le forze dell’ordine starebbero già esaminando. I vigili del fuoco si sono occupati di rimettere in sicurezza la carreggiata.