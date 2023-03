Domenica mattina a Mestre (Venezia), un giocatore di football americano di 39 anni è morto stroncato da un malore nel sonno. A chiamare i soccorsi la compagna.

Di Marco Spartà

28 marzo 2023

Tragedia in casa: 39enne stroncato da un malore

Un uomo di 39 anni è morto nella mattinata di domenica a Mestre, in provincia di Venezia. Il 39enne, padre di due figli piccoli, sarebbe stato colto da un malore improvviso mentre si trovava a letto nella sua abitazione.

La compagna, accorgendosi che l’uomo non respirava bene, ha immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze. Accorsi presso l’appartamento, i sanitari del 118, però, non sono riusciti a strappare alla morte il 39enne. Sulla salma è stato disposto l’esame autoptico.

Dolore e sconforto a Mestre, dove domenica mattina, 26 marzo, è morto Giacomo Aliota, 39enne operaio presso una ditta e giocatore di football americano.

La tragedia si è consumata intorno alle 6, quando, riferisce la redazione de Il Gazzettino, la compagna di Giacomo si è accorta che quest’ultimo non respirava bene mentre dormivano nel proprio letto. Immediatamente, la donna ha allertato i soccorsi chiedendo aiuto.

Presso l’abitazione, in pochi minuti è arrivata l’equipe medica del 118. I sanitari hanno avviato tutte le manovre salvavita che, però, non hanno dato l’esito sperato: alla fine hanno dovuto gettare la spugna constatando il decesso del 39enne. A stroncarlo sarebbe stato un malore improvviso che lo ha colto nel sonno.

Per chiarire con precisione le cause del decesso, l’autorità giudiziaria ha già stabilito l’autopsia che verrà eseguita dal medico legale nelle prossime ore. Una morte improvvisa che ha sconvolto tutti, considerato che Giacomo non soffrisse di alcuna patologia: venerdì, riporta Il Gazzettino, era sceso in campo per una partita di football americano tra le fila della Cocai TerraFerma American Football Team, società di cui era anche vicepresidente.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la famiglia del 39enne che lascia la moglie e due figli di 8 e 4 anni. Anche la stessa Cocai TerraFerma si è unita al cordoglio pubblicando un commovente post sulla propria pagina Facebook.