Aida Yespica sempre più esplosiva, in lingerie fa battere i cuori: “Ho un infarto in atto” – FOTO

Aida Yespica manda in tilt milioni di fan, in lingerie è davvero troppo: così esplosiva non l’abbiamo mai vista, una vera dea.

Aida Maria Yespica Jaime, è nata a Caracas nel 1982, ha iniziato la sua carriera come modella nel 2002 quando ha partecipato al concorso di bellezza Miss Venezuela rappresentando lo stato di Amazonas. In Italia approda nel 2003 e qui inizia la sua carriera come showgirl continuando a lavorare come modella.

Essendo dotata di una bellezza oggettiva, la carriera di Aida è un crescendo, le case di moda nazionali ed internazionali fanno a gara per avere (in senso figurato) il suo corpo sulle passerelle.

L’esordio in televisione c’è stato sempre nel 2003 con il programma in onda su Rai2 Bulldozer, nel 2004 l’abbiamo vista protagonista del reality show L’Isola dei Famosi, durante questa edizione fece molto chiacchierare la sua love story con Francesco Facchinetti, relazione morta sul nascere dopo l’avventura in Honduras.

Che bella Aida, un’esplosione di femminilità e sensualità

Oggi Aida è una professionista affermata, con una valigia piena di sogni nel cassetto è riuscita a ritagliarsi una fetta nel mondo dello spettacolo diventando una delle showgirl più famose e conosciute.

La bella venezuelana è seguitissima anche sui social dove vanta milioni di follower, Aida è solita condividere scatti davvero piccanti che mandano i maschietti in fibrillazione, L’ultima foto è stata davvero gradita ed in milioni hanno commentato con piacere.

Aida indossa della lingerie di pizzo che risalta le sue forme perfette, è bastato poco per accendere la passione dei follower che si sono scatenati con i complimenti, “Sei una fata” commenta un fan, “Ho un infarto in atto” sostiene qualche altro abbagliato da tanta bellezza.

Ancora una volta Aida riesce ad attirare l’attenzione e a colpire ed affondare i suoi amici virtuali che la seguono con interesse e dedizione dopo tutti questi anni. Un belvedere per gli occhi che fa volare con la fantasia, Aida è una delle poche showgirl a dominare anche le piattaforme virtuali con se sensualità e malizia.