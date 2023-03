Una coppia di coniugi è stata trovata morta ieri sera in un appartamento di Tuoro sul Trasimeno, in provincia di Perugia. Sono in corso le indagini.

Di Marco Spartà

29 marzo 2023

Coniugi trovati morti in casa: indagano i carabinieri

Orrore a Tuoro sul Trasimeno, in provincia di Perugia. Ieri sera una coppia di coniugi è stata trovata morta all’interno della casa dove viveva. A scoprire i cadaveri i vigili del fuoco, avvertiti dal proprietario dell’appartamento, preoccupato per le mancate risposte al telefono dei due inquilini.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini per determinare l’accaduto. L’ipotesi al momento più accreditata è quella di un omicidio-suicidio: l’uomo avrebbe ucciso la moglie e successivamente si sarebbe tolto la vita.

Tuoro sul Trasimeno, coppia di coniugi trovata morta in casa: ipotesi omicidio-suicidio

Nella serata di ieri, martedì 28 marzo, un uomo di circa 70 anni e la moglie di 60, sono stati trovati senza vita nell’appartamento dove vivevano a Tuoro sul Trasimeno, comune della provincia di Perugia.

L’allarme è scattato quando, riporta la redazione di Fanpage, il proprietario della casa ha chiamato i soccorsi perché preoccupato di non riuscire a mettersi in contatto con la coppia ormai da un po’ di tempo. Sul posto, in via Sette Martiri, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno forzato la porta d’ingresso dell’abitazione trovando i cadaveri: la donna era riversa sul letto, mentre l’uomo è stato trovato impiccato. I decessi potrebbero risalire ad alcuni giorni prima del tragico ritrovamento.

I carabinieri hanno svolto gli accertamenti all’interno dell’appartamento per chiarire i contorni della vicenda. Secondo gli investigatori, riferisce Fanpage, si sarebbe trattato di un omicidio-suicidio: il 70enne avrebbe strangolato la moglie, poi si sarebbe tolto la vita impiccandosi. A sostegno di questa tesi, un biglietto, rinvenuto in casa dai militari dell’Arma, in cui l’uomo pare abbia confessato l’omicidio della moglie.

Ora gli inquirenti stanno cercando di stabilire quando possa essersi consumata la tragedia e cosa possa aver spinto il 70enne a compiere un simile gesto. Maggiori dettagli emergeranno nelle prossime ore anche attraverso i successivi accertamenti.