Smartphone, l’errore da evitare per non danneggiare la batteria

Per il mantenimento dello smartphone, occorre prendere alcune accortezze per non danneggiare la batteria, componente sempre molto fragile.

La batteria del telefonino è una componente molto fragile, e non a caso è una della parti che, a lungo andare, dà maggiormente problemi. Il fatto è che la batteria è particolarmente soggetta a usura, e per mantenerla efficiente bisogna adottare alcune accortezze, cercando di evitare di commettere errori che ne possono compromettere la funzionalità.

Tantissime persone, purtroppo, adottano cattive abitudini che poi influiscono sulla salute del proprio smartphone, e che di sicuro ne accorciano la vita. Commettendo tali errori, è facile condannare il telefonino dopo pochi anni, o addirittura dopo qualche mese dall’acquisto. Che cosa fare per mantenere integra la batteria?

Come mantenere integra la batteria dello smartphone: la buona abitudine da adottare per non comprometterne l’efficienza.

Siamo soliti sottovalutare l’importanza della corretta ricarica. Una ricarica scorretta incide parecchio sull’efficienza della batteria, e quindi sulla durata stessa del telefonino. Se, un tempo, una volta rovinata la batteria, la si poteva staccare e sostituire dalla base, oggi non è più possibile, visto che le batterie sono fissate all’apparecchio, irremovibili.

Ciò rappresenta un bel problema, ma che si può prevenire proprio attraverso la giusta ricarica. Come comportarsi? Una mossa scorretta, ma che compiono in tanti, per risparmiare tempo, è quella di lasciare il telefonino in ricarica per tutta la notte. In tanti pensano che il telefono debba essere ricaricato completamente.

Oppure, altro falso mito, è quello di lasciare quasi completamente scaricare il cellulare, prima di rimetterlo in carica. In realtà, non funziona così, e tali abitudini danneggiano irrimediabilmente la batteria. Se i vecchi cellulari presentavano le batterie al nichel-cadmio, e potevano scaricarsi completamente, oggi, con le batterie agli ioni di litio, la situazione è ben diversa.

Ricarica corretta del telefonino: in questo modo non si rovina

Portare la batteria agli ioni di litio al completo scaricamento non è una buona idea, perché si impone alla batteria un forte stress termico. Proprio questo stress termico, a lungo andare, la rovina. Stessa cosa, nel verso opposto, ossia quando il telefono è completamente carico. Lasciare in carica un telefono già pienamente carico, comporta un costante stato di alta tensione.

Tale pratica accelera il deterioramento dei componenti chimici interni. In conclusione, come evitare che la batteria venga danneggiata dalle ricariche? Occorre mettere il telefono in ricarica quando la batteria raggiunge il 20%, e lasciarlo caricare fino a quando questa non raggiunge l’85%. Questa fascia permette di ridurre lo stress termico.

Va da sé che lasciare in carica lo smartphone per tutta la notte sia una pratica assolutamente da evitare, anche se molti cellulari moderni presentano la funzione di ricarica intelligente, che blocca l’ingresso di energia non appena la batteria raggiunge il 99% di ricarica. Altra accortezza è quella relativa al caricabatteria del telefono, da non lasciare attaccato alla presa di corrente.