Grande Fratello, Alfonso Signorini annuncia un’altra novità: i dettagli

Alfonso Signorini si è lasciato andare con un annuncio inaspettato: è in programma un qualcosa di totalmente inaspettato per il “Grande Fratello”. Scopriamo di cosa si tratta.

Conduttore di grande successo, Alfonso Signorini è ancora una volta alla guida del “Grande Fratello”. Il classe 1964 non è conosciuto solo per il suo impegno da presentatore, ma anche per il ruolo di Direttore di Chi: amatissimo dal pubblico, in entrambi i suoi percorsi professionali ha conquistato grandi traguardi.

Al timore nel GF negli ultimi anni, ha portato il reality ad ascolti record. Di recente, il presentatore ha catalizzato l’attenzione con un annuncio inaspettato riguardante proprio la trasmissione, con cui ha comunicato un cambiamento importante (scopri un approfondimento su una concorrente famosa di un’edizione passata del reality).

“Grande Fratello”, Alfonso Signorini e l’annuncio clamoroso: cosa sta succedendo

È un periodo movimento per il “Grande Fratello” che ha subito una serie di variazioni nella programmazione. Ad annunciare le novità è stato Signorini che ha confermato come il reality show andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale, ma questo mercoledì non sarà trasmesso.

“Siamo ballerini ormai”, ha commentato il conduttore nell’ambito di una diretta dello scorso 4 marzo, 41esima puntata del reality. Se il prossimo appuntamento era stato fissato per il 6 marzo, il GF non terrà compagnia agli spettatori questo mercoledì. Alfonso ha annunciato come la prossima puntata è prevista per giovedì 7 marzo.

Grande Fratello, lo scenario fa tremare la casa più spiata d’Italia

Durante l’ultimo appuntamento del GF, in onda lo scorso lunedì 4 marzo, Signorini ha sottolineato agli inquilini come abbiano ancora davanti 10 puntate e molti di loro hanno tremato ascoltando questo aggiornamento: alcuni dei protagonisti dell’edizione in corso sono nella casa da settembre, sentendosi sempre più stremati (qui trovi un focus su una famosa ex gieffina).

Tra questi è emersa la concorrente Beatrice che ha comunicato già da tempo come per Pasqua desideri essere fuori del programma. A lei si è aggiunta Rosy che ha sottolineato come sia confinata nel reality da sei mesi e come si senta senza forze. Varrese si è aggiunto al coro, svelando la sua insofferenza nell’essere da così tanti mesi chiuso nella casa del GF. Secondo alcuni rumors, il format potrebbe terminare l’11 aprile, raggiungendo il record dell’edizione più lunga nella sua storia.