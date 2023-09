Guendalina Tavassi senza freni e senza veli: il pezzo di sopra proprio non c’è – FOTO

Outfit super sensuale e ammaliante, bellezza che lascia tutti a bocca aperta, Guendalina Tavassi senza freni infuoca il web.

Bellezza mozzafiato e curve da paura, Guendalina Tavassi di certo non passa mai inosservata agli occhi di chi la segue e la ama. I suoi tantissimi followers non perdono mai occasione per farle notare quanto sia incantevole e seducente, impazziscono quando la vedono.

A renderla famosa in passato è stata la sua partecipazione all’undicesima edizione del Grande Fratello. Con la sua simpatia, il suo modo di fare e la sua straordinaria bellezza incanta continuamente tutti, non notarla è davvero impossibile. Dopo il reality ha iniziato a farsi spazio nel mondo dello spettacolo come attrice e opinionista, spesso l’abbiamo vista nelle trasmissioni di Barbara d’Urso.

Guendalina ha partecipato per ben due volte all’Isola dei famosi, nel 2018 ha fatto invece parte del cast di Tale e Quale Show. Anche sui social è molto amata e seguita, l’influencer sul suo profilo Instagram conta ad oggi 1,3milioni di follower. Questi non fanno che riempirla di apprezzamenti e like, di fronte alla sua favolosa bellezza e alla sua sensualità da vendere non capiscono più nulla.

Guendalina Tavassi infuoca il web con un attillato abito, la scollatura mostra quasi tutto

Curiosando tra i post della bellissima influencer ce n’è uno pubblicato qualche settimana fa che ha fatto girare la testa praticamente a tutti. Con la sua solita bellezza e la sua assurda sensualità ha steso chiunque, i suoi seguaci non riuscivano più a toglierle gli occhi di dosso.

Abbronzatissima e in forma smagliante, Guendalina si gode gli ultimi giorni di vacanza e relax prima che l’estate giunga definitivamente al termine. Senza freni e quasi ‘senza veli’ mette in mostra un corpo stupendo, l’attillatissimo vestitino che indossa segna perfettamente le sue magnifiche forme. Sopra non indossa il reggiseno, mentre si mette in posa la profonda scollatura laterale lascia intravedere gran parte del suo décolleté da sogno.

Inutile dire che anche questa volta la splendida influencer ha fatto girare la testa a tutti coloro che con grande affetto la seguono. Questi impazziscono davanti alle sue curve da paura e alla sua sensualità da vendere e non fanno che riempirla di complimenti e like. Anche questa volta il post ha conquistato tutti, la Tavassi è proprio uno schianto e i suoi seguaci la adorano.