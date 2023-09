Mazzata di settembre sulle bollette ma puoi risparmiare quasi il 40% sul riscaldamento se fai così

Prevista una mazzata sulle bollette a settembre, ma in questo modo risparmi quasi il 40% sul riscaldamento

Non è davvero un buon momento per chi sta affrontando le spese delle utenze domestiche. Il caro energia riguarda tutti e i prezzi sono in continuo aumento.

Purtroppo questa tendenza continua ad essere insistente e sempre più famiglie sono in difficoltà con il pagamento degli importi energetici. A complicare la faccenda vi è la questione del previsto aumento dei costi, oltre alla mazzata di settembre in arrivo sulle bollette. Tuttavia, ti mostreremo un metodo che ti permette di risparmiare quasi il 40% sui costi del riscaldamento. Ecco come fare.

Risparmia il 40% sui costi del riscaldamento

Il prossimo mese potrebbe non essere particolarmente positivo per quanto riguarda i consumi e il pagamento dell’energia. Con l’estate ormai verso la fine, gli italiani devono tornare a pensare al caro bollette e alla prevista mazzata di settembre sui costi delle utenze. Ovviamente, stiamo assistendo ad un miglioramento rispetto alla situazione della scorsa primavera ed estate, ma resta comunque una situazione difficile e particolarmente complessa per quelle realtà familiari maggiormente in difficoltà con il pagamento delle utenze di luce e gas. Tuttavia, un’innovativa soluzione potrebbe farti risparmiare circa il 40% sui costi del riscaldamento.

Sono numerosi i metodi alternativi studiati per dare la possibilità alle famiglie di risparmiare sulla bolletta, senza però rinunciare del tutto ai consumi che sono necessari per la propria sopravvivenza in casa. L’ultima trovata efficace arriva dagli Stati Uniti, dove un gruppo di ingegneri della Stanford University ha realizzato alcune vernici a bassa emissione, che riescono a riflettere fino all’80% della luce. Si tratta di una particolare vernice in grado di sostenere gli edifici a trattenere il caldo e a combatterlo durante l’estate. Questo prodotto è realizzato da due strati che vengono applicati separatamente. Il primo riflette i raggi infrarossi, l’altro – ultrasottile e trasparente – riesce ad utilizzare nanoparticelle inorganiche.

La vernice applicata sui tetti e sulle facciate degli edifici riuscirà a mantenere il calore fuori dall’appartamento e dagli ambienti interni della casa. Questo permetterà a chi la utilizza di risparmiare circa il 21% rispetto all’uso di elettrodomestici di refrigerazione. Inoltre, se la vernice viene applicata all’interno della casa, questa riesce a ridurre il consumo per il riscaldamento di circa il 38%. Queste vernici rivoluzionarie potrebbero inoltre essere utilizzate anche su mezzi di trasporto, come ad esempio camion e treni, in modo da ridurre la spesa energetica.