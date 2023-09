Re Carlo, l’annuncio che ormai tutti si aspettavano: “Lascio il trono a William”

A un anno dalla scomparsa di Elisabetta II arriva l’annuncio di Re Carlo pronto a lasciare il trono, a quanto pare è giunta ormai la sua ora…

L’ultimo anno è stato pieno di grandi cambiamenti per Re Carlo III, dopo l’addio all’amatissima mamma Elisabetta II ha raccolto le redini di un regno che non sempre l’ha amato come si aspettava.

Diventare Re è stato particolarmente difficile, costretto a fare i conti con numerose difficoltà riguardanti principalmente la Royal family. Il figlio Harry insieme alla nuora Meghan hanno reso tutto più complicato, il libro Spare e le dichiarazioni rilasciate alla stampa hanno riaperto ferite rimarginate e fatto da sfondo a segreti dovevano rimanere tali.

Adesso per il sovrano è tempo di bilanci, dato che la decisione di cedere la corona a William sembra l’unica opzione per salvare sé stesso e la monarchia.

Re Carlo pronto a lasciare il trono

Durante gli anni Re Carlo ha lavorato davvero sodo per costruire la sua reputazione. Il matrimonio con Lady Diana l’ha posto costantemente davanti i flash dei paparazzi e non subito l’amore con Camilla Parker Bowles è stato accettato dai sudditi, la morte della Spencer ha poi aggravato ulteriormente la sua posizione.

Nonostante tutto, il sovrano è stato in grado di riconquistare la fiducia della popolazione grazie al lavoro svolto in Inghilterra prima e dopo che diventasse Re. La conferma di quanto detto arriva dal responso positivo del 63% degli inglesi che l’ha promosso a pieni voti per il suo primo anno di regno.

Carlo III ha dovuto raccogliere il perso della pesante eredità lasciata da Elisabetta II, cercando di gestire al meglio anche le beghe familiari riguardanti il figlio Harry e allontanando da corte il fratello Andrea di York, costretto a cercare un’altra collocazione lavorativa. Un anno molto intenso per il sovrano che non immaginava di certo una mole di lavoro così importante tanto da far preoccupare persino Camilla.

Persone vicine alla Royal Family hanno parlato di un momento di crisi tra Carlo e Camilla, stanca dello stress a cui è sottoposto il marito: “L’ha descritto come un drogato di lavoro, tanto che dopo cena spesso ritorna alla scrivania e talvolta prova frustrazione perché si sente inadeguato e capisce quante cose devono essere fatte in Gran Bretagna“. La decisione di abdicare al trono per Carlo rappresenta davvero l’unica via di salvezza.

“Lascio il trono a William”

Solo dopo un anno di regno, Carlo III è pronto a lasciare la corona perché certo di non essere lui il sovrano rivoluzionario di cui la sua nazione ha bisogno. Una consapevolezza che arriva guardando anche gli ottimi risultati che William e Kate stanno stanno ottenendo in qualità di Principi del Galles, amatissimi dalla nazione sotto ogni punto di vista.

William, inoltre, avrebbe ricevuto ampi poteri dal padre assumendo un ruolo di vitale importanza nella gestione della Royal family. Un lavoro eccezionale che avrebbe spinto Carlo III a cedere il testimone al figlio, certo che sia lui il vero monarca di cui ha bisogno il Regno Unito.

A rompere il silenzio da questo punto di vista sarebbe stato lo stesso Re Carlo e persone vicine al sovrano hanno spifferato alla stampa la confessione fatta sul futuro dell’Inghilterra: “Entro pochi anni lascerò il trono a William. Credo che il mio ruolo sia quello di un re di transizione“. Il sovrano al suo sfogo avrebbe aggiunto anche quando segue: “Sarà William a effettuare le riforme importanti per il Paese, a prendere le redini di una nazione che ha bisogno dell’energia e della forza di un giovane“.