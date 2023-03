Michelle Hunziker è diventata nonna, ha voluto condividere la sua gioia con i fan, ecco cos’ha detto la conduttrice.

Sembrava che il tempo non passasse mai ed invece Aurora Ramazzotti, oggi 30 marzo 2023, ha partorito per la gioia di mamma Michelle, papà Eros, il compagno Goffredo, i paranti i fan e gli amici più stretti.

E’ stata un’emozione indescrivibile, in tutti questi mesi abbiamo visto Aurora ironizzare sul pancione e sul momento fatidico ed alla fine è arrivato. A settembre scorso la festa per scoprire con familiari ed amici il genere del nascituro ed oggi ecco che Cesare è tra le braccia di mamma e papà.

Aurora è la primogenita di Michelle ed Eros Ramazzotti, è nata agli inizi degli anni ’90 dopo un amore folle e passionale, subito dopo la sua venuta al mondo le nozze hanno sugellato la felicità del momento.

Purtroppo però dopo poco tempo quella felicità che sembrava essere infinita ha trovato un muro, e Michelle ed Eros si sono separati per sempre. Quando Aurora aveva pochi anni Michelle entrò a far parte di una setta satanica, Eros la mise difronte ad una scelta e lei, abbindolata non scelse la famiglia ma la setta. Finì così una delle più belle storie d’amore di tutti i tempi.

Un dolce pensiero per il nipotino Cesare

In molti si sono chiesti Michelle cosa avrebbe detto o fatto quando sarebbe nato il suo primo nipotino, oggi lo sappiamo. Una storia su Instagram toglie ogni dubbio: “E con la nascita delle mie figlie…oggi per me è stato il giorno più bello della mia vita…”, postando un pugnetto tra Goffredo e Cesare.

I fan si stanno congratulando per il lietissimo evento, inizia per Aurora e Goffredo un nuovo capitolo della loro vita, fatto di notti insonni, pappe, pannolini e momenti indimenticabili che riempiranno il cuore di gioia.

Sicuramente nel corso dei giorni saremo aggiornati dalla neo mamma, solita postare sui social ogni momento bello e brutto della sua vita. Nel frattempo si bea del momento tanto atteso e desiderato da tempo.