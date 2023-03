Ieri notte, una donna di 80 anni è morta intrappolata nella sua abitazione di Romito di Antillo, in provincia di Messina, dove è divampato un devastante incendio.

Di Marco Spartà

30 marzo 2023

Dramma nella notte: donna muore intrappolata tra le fiamme

Una donna di 80 anni è rimasta vittima di un incendio divampato nella sua abitazione di Romito di Antillo, in provincia di Messina. Le fiamme hanno avvolto l’immobile intorno alle 2 di questa notte non lasciando scampo all’anziana.

I vigili del fuoco hanno raggiunto il posto spegnendo il rogo, poi la tragica scoperta: il corpo ormai senza vita della donna. Si stanno ora cercando di chiarire le cause che hanno dato origine all’incendio, compito affidato ai tecnici dei vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.



Tragedia la scorsa notte, tra mercoledì 29 e giovedì 30 marzo, a Romito, frazione di Antillo, piccolo centro di circa 900 abitanti della provincia di Messina. Una donna è morta in un incendio nella sua abitazione. La vittima è Iole Bongiorno, di 80 anni.

L’anziana si trovava in casa, dove viveva da sola, quando, riportano alcune fonti locali e Virgilio Notizie, quando le fiamme hanno avvolto lo stabile impedendole di lasciare i locali. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono arrivate alcune squadre dei vigili del fuoco.

I pompieri hanno lavorato a lungo per domare il rogo entrando poi all’interno dell’abitazione, dove è stato trovato il corpo carbonizzato dell’80enne rimasta intrappolata in casa. Non è stato, dunque, possibile far nulla per salvarle la vita: alla fine ai soccorritori del 118, giunti sul posto a bordo di due ambulanze, non è rimasto altro che costatarne il decesso.

Sono arrivati, scrive il sito Virgilio Notizie, anche i carabinieri che, insieme ai tecnici dei vigili del fuoco, hanno provveduto agli accertamenti del caso per stabilire con esattezza cosa possa aver fatto scoppiare il devastante incendio. Non si conoscono, difatti, ancora le cause.