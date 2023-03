Ieri mattina un giovane di 36 anni è stato trovato privo di vita all’interno della sua vettura, finita in un fossato sulla provinciale 46 a Legnago (Verona).

30 marzo 2023

Incidente lungo la provinciale: morto un uomo

Un giovane di 36 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La tragedia lungo la provinciale 46 a Legnago (Verona) nella notte tra martedì e mercoledì: l’auto condotta dalla vittima si è prima schiantata contro un albero per poi terminare la sua corsa in un canale.

Purtroppo nessuno si è accorto di nulla sino a ieri mattina, quando alcuni automobilisti hanno visto la vettura nel fossato ed hanno chiamato il 112. Purtroppo, quando i soccorritori sono arrivati sul posto, il 36enne era già privo di vita.

Legnago, auto si schianta contro un albero e finisce nel fossato: morto il conducente 36enne

Stefano Fraccaro, 36enne residente a Legnago, in provincia di Verona, è rimasto vittima di un tragico incidente verificatosi nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 marzo lungo la provinciale 46.

Stando a quanto appurato, come riporta L’Arena, Stefano viaggiava alla guida della sua Volkswagen Passat, quando ha perso il controllo della vettura che ha prima impattato contro un albero e successivamente è terminata in un canale a bordo della carreggiata. Qui è stata notata da alcuni automobilisti solo nella mattinata di ieri: tempestiva la chiamata al numero unico per le emergenze.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. Il 36enne è stato estratto dalle lamiere, ma era ormai troppo tardi: ai sanitari non è rimasto altro che appurarne il decesso, sopraggiunto per le gravi lesioni, molto probabilmente qualche ora prima del ritrovamento.

I carabinieri di Legnago, accorsi sul luogo dell’accaduto, hanno provveduto ai rilievi di legge per stabilire le cause dell’incidente. Secondo i primi accertamenti, riferisce la redazione de L’Arena, non ci sarebbe nessun altro veicolo coinvolto nel sinistro costato la vita a Stefano. Non è ancora chiaro, però, cosa abbia fatto perdere il controllo della vettura alla vittima.