Ieri pomeriggio è stato trovato morto l’uomo di 43 anni, scomparso nei giorni scorsi da Costa Masnaga, comune della provincia di Lecco.

Di Marco Spartà

29 marzo 2023

Uomo scomparso trovato morto: il cadavere rinvenuto nei boschi

Si sono concluse ieri le ricerche dell’uomo di 43 anni scomparso da qualche giorno da Costa Masnaga, in provincia di Lecco. Nel pomeriggio è stato trovato il corpo senza vita nei boschi di Bulciago. Non si conoscono i dettagli del ritrovamento.

L’allarme era scattato venerdì scorso quando i familiari avevano denunciato la scomparsa del 43enne lanciando numerosi appelli e rivolgendosi anche alla trasmissione “Chi l’ha Visto?”. Erano scattate così le ricerche che, purtroppo, non hanno avuto esito.

Bulciago, 43enne scomparso da alcuni giorni: trovato morto nei boschi

Mauro Caldirola, 43enne di Costa Masnaga, comune della provincia di Lecco, è stato trovato morto. Il tragico epilogo ieri pomeriggio, martedì 28 marzo, nei boschi di Bulciago, nei pressi di via Como.

Del 43enne, originario di Macherio (Monza e Brianza), ma residente a Costa Masnaga, si erano perse le tracce nel pomeriggio di venerdì scorso, 24 marzo, quando la sorella ha denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine. Proprio quel pomeriggio, come riporta Prima Monza, era stato visto camminare a piedi da un amico e sembrava fosse in stato confusionale.

A quel punto, sono scattate le ricerche con le squadre che hanno battuto l’intera area sino a ieri, quando è stato rinvenuto il cadavere. Non è chiaro ancora come l’uomo sia deceduto e non sono stati diffusi i dettagli del ritrovamento.

Si sono spente, dunque, le speranze di familiari e amici che avevano lanciato numerosi appelli anche attraverso i social network e contattando la trasmissione Rai “Chi l’ha Visto?” che aveva diffuso le foto sulle proprie pagine. Proprio il programma, questa mattina, ha dato la notizia della tragedia con una nota sul proprio sito.

La famiglia, riporta la redazione di Prima Monza, aveva specificato che Mauro potesse essere in difficoltà ed aveva con sé, al momento della scomparsa, solo i documenti e il telefono.