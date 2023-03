Dramma lunedì pomeriggio a Roma, dove un turista di 31 anni è morto cadendo dal tetto di un albergo dove stava soggiornando per una vacanza.

29 marzo 2023

Muore precipitando da un albergo: accertamenti in corso

Un giovane turista di 31 anni è morto precipitando dal tetto dell’albergo in cui soggiornava da alcuni giorni. Il drammatico episodio nel pomeriggio di Roma, nel quartiere Collatino. Alcuni dipendenti dell’hotel hanno visto il corpo del 31enne al suolo ed hanno contattato i soccorsi.

Un’ambulanza del 118 si è recata sul posto, ma ai sanitari non è rimasto altro che appurare il decesso del turista. Nel frattempo, sono arrivati gli agenti della Polizia che stanno ora indagando sul caso per stabilire come la vittima sia precipitata nel vuoto.

Roma, cade dal tetto di un albergo dove soggiornava: morto turista di 31 anni

La Polizia di Roma sta conducendo le indagini sulla morte di Javier Francisco Rullan Rubert, turista americano di 31 anni trovato senza vita nel pomeriggio di lunedì 27 marzo a Roma.

Il giovane soggiornava da alcuni giorni presso l’iH Hotels Roma Z3, in via Claudio Truffi, nel quartiere Collatino. Lunedì, secondo quanto appurato, scrive Il Messaggero, sarebbe precipitato dal tetto della struttura ricettiva piombando al suolo dopo un volo di circa 30 metri. Ad accorgersi del corpo, riverso a terra, sono stati alcuni membri del personale dell’albergo che hanno tempestivamente chiamato il numero unico per le emergenze.

In via Claudio Truffi sono subito arrivati l’equipe medica del 118 e le volanti della Polizia. Per il turista era ormai troppo tardi, i sanitari hanno dichiarato il decesso.

Gli agenti hanno, dunque, attivato tutti gli accertamenti per appurare cosa possa essere accaduto con la Scientifica sul posto per i rilievi. Al momento, riporta la redazione de Il Messaggero, gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, ma quella più accreditata è quella di un gesto estremo: il 31enne sarebbe salito sul tetto dell’hotel e si sarebbe gettato nel vuoto.

La Polizia sta ora scandagliando nella vita del turista per ricostruire le ultime ore di vita e chiarire le eventuali ragioni che lo avrebbero spinto a compiere un simile gesto.