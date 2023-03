Un uomo di 41 anni ha perso la vita ieri pomeriggio a Case Rosse (Roma) in un drammatico incidente stradale: nulla da fare all’arrivo dei soccorsi.

Di Marco Spartà

29 marzo 2023

Si scontra in scooter contro un’auto: morto centauro

Tragedia sulle strade a Case Rosse, frazione di Roma. Nel pomeriggio di ieri un uomo di 41 anni ha perso la vita nello scontro lo scooter su cui viaggiava ed un’auto, condotta da un 59enne. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo al centauro.

I soccorsi del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che dichiararne la morte. Intervenuti per i rilievi e le indagini gli agenti della Polizia Locale che ora stanno cercando di appurare la dinamica del sinistro.

Case Rosse, tragico incidente nel pomeriggio: morto un uomo di 41 anni

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Incidente mortale ieri pomeriggio, martedì 28 marzo, a Case Rosse, piccola frazione del comune di Roma. La vittima è Yassine Zekri, 41enne di nazionalità marocchina.

Il 41enne stava viaggiando lungo via Filigano alla guida di uno scooter, un Suzuki Burgman. Secondo le prime ricostruzioni, come riferisce la redazione di Roma Today, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il mezzo a due ruote avrebbe impattato contro una Fiat 500 L, condotta da un 59enne. Dopo lo schianto, Yassine è stato sbalzato dalla sella finendo sull’asfalto.

Immediato l’intervento dello staff medico del 118. I soccorritori hanno provato a rianimare il 41enne, ma ogni sforzo non ha dato gli esiti sperati: alla fine è stato constatato il decesso che sarebbe sopraggiunto sul colpo. Non avrebbe riportato ferite il conducente dell’automobile.

Oltre ai soccorritori sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno provveduto ai rilievi di legge per stabilire la dinamica e le cause dell’incidente. In tal senso, riporta Roma Today, sono stati sequestrati i due veicoli ed il 59enne è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto agli esami per verificare se fosse alla guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti.