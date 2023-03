Un uomo di 72 anni è stato trovato morto martedì mattina nella sua abitazione di Sriegnibosch, borgo di Lusevera (Udine): a scoprire il cadavere i carabinieri.

Di Marco Spartà

30 marzo 2023

Morto in casa da giorni: l’allarme lanciato da un lontano parente

Dramma della solitudine a Sriegnibosch, borgo di Lusevera (Udine), dove un uomo di 72 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione. La macabra scoperta martedì mattina quando i carabinieri si sono recati in casa dell’anziano, su segnalazione di un lontano parente che vive in Australia.

I militari dell’Arma, dopo aver fatto irruzione, hanno rivenuto il cadavere del 72enne, accanto, ancora vivo, il suo cane che lo ha vegliato per giorni: il decesso, difatti, risalirebbe a circa una settimana prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

Sriegnibosch, 72enne trovato morto in casa: il cadavere vegliato per giorni dal suo cane

Martedì mattina, 28 marzo, un uomo è stato trovato morto a Sriegnibosch, piccola località del comune di Lusevera, in provincia di Udine. Si tratta di Renzo Muchino, 72enne che viveva da solo nel borgo, molto frequentato dai turisti per le vacanze.

L’allarme è partito da un lontano parente, residente in Australia, che, non riuscendo a contattare da alcuni giorni Renzo, ha deciso di segnalare l’accaduto al Comune. A quel punto, scrivono alcune testate locali tra cui la redazione di Friuli Oggi, sono stati avvisati i carabinieri di Pradielis che si sono precipitati presso l’abitazione.

I militari, non ricevendo risposte al campanello, hanno fatto irruzione in casa trovandosi davanti alla drammatica scena: il corpo ormai senza vita del 72enne, accanto il suo cane che lo ha vegliato per giorni riuscendo a sopravvivere nonostante il digiuno prolungato. Secondo i primi riscontri, scrive Friuli Oggi, difatti Renzo era deceduto alcuni giorni prima, forse una settimana, del terribile ritrovamento. Il cane dell’uomo sembra sia stato affidato ad un canile della zona.

La drammatica notizia ha sconvolto e gettato nello sconforto l’intera comunità di Lusevera: il 72enne sembra fosse l’ultimo residente stabile del borgo di Sriegnibosch, metà turistica molto frequentata durante i periodi di vacanza.