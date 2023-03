Un operaio di soli 27 anni è morto ieri mentre lavorava sul tetto di un capannone a Maniago, in provincia di Pordenone. Fatale una caduta da un’altezza di diversi metri.

Di Marco Spartà

30 marzo 2023

Incidente mortale sul lavoro: la vittima un operaio di 27 anni

Ennesima tragedia sul lavoro in Italia. Questa volta a perdere la vita un giovane operaio di 27 anni che stava effettuando delle operazioni sul tetto di un capannone a Maniago, comune della provincia di Pordenone.

Uno dei pannelli della copertura ha ceduto ed il 27enne è precipitato nel vuoto finendo al suolo dopo un volo di diversi metri. I sanitari lo hanno subito soccorso e trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo il ricovero. I carabinieri stanno indagando sull’incidente.

Maniago, cade dal tetto di un capannone: operario muore dopo un volo di 16 metri

Infortunio mortale sul lavoro ieri pomeriggio, mercoledì 29 marzo, a Maniago, in provincia di Pordenone. A perdere la vita Soufiane Touhami, operaio 27enne di origini marocchine e residente a Savona.

La tragedia si è consumata intorno alle 16:30 in un capannone della Bioman. L’operaio, secondo quanto riporta la redazione de Il Gazzettino, si stava occupando dell’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura del capannone. Per cause ancora da chiarire, uno dei pannelli di lamiera ha ceduto facendo cadere nel vuoto Soufiane: un volo di circa 16 metri che non gli ha lasciato scampo.

Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco e dello staff medico del 118. Allertata anche l’eliambulanza. I sanitari hanno prestato le prime cure per poi caricare in ambulanza il giovane operaio, trasportato d’urgenza all’ospedale di Pordenone. Qui, però non c’è stato nulla da fare: i medici, poco dopo l’arrivo in pronto soccorso, hanno dichiarato il decesso causato dalle gravi lesioni riportate nella caduta.

Accorsi sul luogo della tragedia anche i tecnici dello Spisal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro), i carabinieri della stazione locale ed i colleghi della Compagnia di Spilimbergo che si sono occupati degli accertamenti e dei rilievi del caso, utili a ricostruire nel dettaglio la dinamica e le cause dell’incidente.

Su disposizione del procuratore Maria Grazia Zaina, riferisce la redazione de Il Gazzettino, il pannello crollato è stato posto sotto sequestro.