Questa mattina, intorno alle 8:30, un uomo è stato investito da un treno nei pressi di un passaggio a livello a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. Inutili i soccorsi.

Di Marco Spartà

30 marzo 2023

Dramma sui binari: uomo muore travolto da un treno

Travolto e ucciso da un treno in corsa ad un passaggio a livello. Questo il destino drammatico di un uomo di 44 anni, deceduto nella mattinata di oggi a Montecatini Terme, comune della provincia di Pistoia.

Dopo la segnalazione alla centrale operativa del 118, sul posto si sono precipitati i soccorritori che hanno potuto solo dichiararne la morte. Stando ai primi accertamenti, pare che possa essersi trattato di un gesto estremo.

Montecatini Terme, 44enne investito e ucciso da treno: sospesa la circolazione ferroviaria

Intorno alle 8:30 di stamane, giovedì 30 marzo, un uomo ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno in corsa a Montecatini Terme, centro in provincia di Pistoia. Si tratta di un 44enne, di cui non si conoscono le generalità.

Secondo le primissime informazioni sul tragico episodio, riporta la redazione de La Nazione, il 44enne si trovava sui binari della linea Firenze-Viareggio, nei pressi del passaggio a livello di via Tripoli, fra le stazioni di Montecatini Terme e Pescia, quando è sopraggiunto un convoglio regionale, diretto a Lucca, il cui macchinista non ha potuto evitare l’impatto.

Un equipaggio del 118 ha raggiunto immediatamente il luogo della tragedia, ma non ha potuto far nulla per la vittima. Ai soccorritori non è rimasto altro che constatarne il decesso: gravissime le lesioni riportate nell’impatto.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Ferroviaria che ora stanno indagando per capire se sia trattato di un tragico incidente o di un suicidio. La tesi più accreditata, riferisce La Nazione, sarebbe proprio quella del gesto estremo: alcuni passanti, sentiti dalle forze dell’ordine, avrebbero raccontato di aver visto il 44enne stendersi sulle rotaie prima dell’arrivo del treno che lo ha investito.

Per permettere i rilievi e le operazioni di soccorso, la circolazione sulla linea interessata è stata sospesa per alcune ore con l’attivazione di un servizio sostitutivo di autobus.