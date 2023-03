Ieri sera a Mediglia, in provincia di Milano, un ragazzo di soli 19 anni è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente sulla provinciale 159.

Di Marco Spartà

31 marzo 2023

Frontale tra auto e moto: morto un ragazzo

Incidente mortale ieri sera, giovedì 30 marzo, a Mediglia, comune della provincia di Milano. A perdere la vita un ragazzo di soli 19 anni, di cui non si conoscono ancora le generalità.

Il tragico sinistro è avvenuto intorno alle 22:30 lungo la strada provinciale 159 che la vittima stava percorrendo alla guida di una moto Ktm. Per cause ancora in fase di accertamento, come riferisce la redazione di Milano Today, la due ruote è entrata in collisione frontalmente con un’auto, un’Alfa Romeo condotta da un giovane di 19 anni.

Sulla provinciale sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al giovanissimo motociclista e lo hanno poi caricato in ambulanza per il trasporto d’urgenza verso l’ospedale di Vizzolo Predabissi. Qui, nonostante i disperati tentativi di tenerlo in vita, i medici non hanno potuto far nulla: dopo circa un’ora è sopraggiunto il decesso.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di San Giuliano Milanese che hanno provveduto ai rilievi per chiarire la dinamica. Dai primi riscontri, scrive Milano Today, i militari dell’Arma ipotizzano che lo scontro frontale possa essere avvenuto dopo un tentativo di sorpasso da parte del 19enne alla guida della vettura, ipotesi, però, ancora da confermare.