Un uomo di 64 anni è stato trovato morto ieri sera in un appartamento di Carenno, in provincia di Bergamo, dove viveva. L’allarme lanciato da un vicino.

Di Marco Spartà

31 marzo 2023

Tragedia in serata: uomo trovato morto in casa

Lo hanno trovato riverso sul pavimento di casa, dopo la chiamata di un vicino che si è accorto dell’accaduto dalla finestra della sua abitazione poco distante. Purtroppo, quando i soccorsi sono arrivati sul posto non c’era più nulla da fare.

Questa la tragedia consumata ieri sera a Carenno, in provincia di Lecco, dove un uomo di 64 anni senza fissa dimora è stato trovato privo di vita nell’appartamento che alcuni residenti avevano messo a disposizione per ospitarlo. Il decesso, secondo i primi riscontri, sarebbe sopraggiunto per cause naturali.

Carenno, malore improvviso: 64enne trovato senza vita all’interno di un appartamento

Sotto choc la comunità di Carenno, piccolo comune nella provincia di Lecco, dove un uomo è stato trovato senza vita nella serata di ieri, giovedì 30 marzo. La vittima è un 64enne italiano senza fissa dimora che viveva in un appartamento messo a disposizione da alcuni residenti che lo avevano assistito insieme al Comune e alla parrocchia del Paese.

L’allarme è partito quando, scrive la redazione di Lecco Today, un ragazzo, residente in una casa poco distante dall’appartamento in questione, ha notato dalla finestra l’uomo riverso sul pavimento ed ha chiamato il numero unico per le emergenze.

Immediatamente sono intervenuti sul posto una squadra dei vigili del fuoco e l’equipaggio del 118. Entrati in casa, i soccorritori hanno provato a rianimare l’uomo, ma dopo svariati tentativi, si sono dovuti arrendere all’evidenza dichiarandone la morte. Secondo quanto riscontrato, riferisce Lecco Today, il 64enne sarebbe stato stroncato da un malore improvviso che non gli avrebbe dato neanche il tempo di chiedere aiuto.

Presso l’appartamento, oltre ai soccorsi, è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri per gli accertamenti del caso.

Sconvolto l’intero paese, dove il 64enne era arrivato alcuni anni fa ed era stato aiutato dai residenti che si erano impegnati a trovargli un alloggio considerate le gravi difficoltà economiche.