Un ragazzo di 24 anni è morto questa mattina a Catania in un terribile incidente stradale in moto: il 24enne era appena uscito da lavoro. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Di Marco Spartà

31 marzo 2023

Tragico incidente in moto all’alba: muore un ragazzo

Un’altra vittima sulle strade del nostro Paese, ancora giovanissima. È successo questa mattina all’alba a Catania, dove un ragazzo di soli 24 anni è morto in un tragico incidente stradale mentre era alla guida della sua motocicletta.

Il 24enne, secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, avrebbe perso il controllo della due ruote ed è finito sull’asfalto. Nulla da fare all’arrivo dei soccorsi del 118 che hanno potuto solo dichiararne il decesso. Presenti anche le forze dell’ordine.

Catania, perde il controllo della moto appena uscito da lavoro: morta guardia giurata 24enne

Era appena uscito da lavoro e stava rientrando a casa, ma è rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale. È morto così Gabriele Longo, guardia giurata di 24 anni residente a Paternò, questa mattina all’alba, venerdì 31 marzo, a Catania.

Longo, terminato il turno presso il Policlinico universitario del capoluogo etneo, stava percorrendo in moto via Santa Sofia. Secondo le primissime informazioni, riportate da alcune fonti locali tra cui Il Giornale di Sicilia, avrebbe perso il controllo della due ruote finendo a terra.

Tempestivo l’intervento del personale medico del 118 che non avrebbe potuto far nulla per salvargli la vita. Ai sanitari non è rimasto altro che dichiararne la morte.

Accorsi sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale del capoluogo di provincia siciliano che hanno eseguito i rilievi di legge e gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio il sinistro. Da quanto appurato, scrive Il Giornale di Sicilia, non risulterebbero coinvolti altri veicoli: si tratterebbe di un incidente autonomo.

È la seconda vittima in poche ore sulle nostre strade. Ieri sera a Mediglia, in provincia di Milano, un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in seguito ad uno scontro frontale tra la sua moto ed una vettura.