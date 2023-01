Ginevra Lamborghini, un inizio anno scoppiettante: il vestito è troppo corto e tutti ci fanno caso – FOTO

Ginevra Lamborghini incanta i social, la foto non lascia spazio alla fantasia, il vestitino corto viene notato da tutti: che spettacolo!

Ginevra Lamborghini, chi è e cosa fa nella vita

Ginevra Lamborghini, una ragazza da un cognome importante che abbiamo imparato a conoscere grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip nell’edizione del 2022 , oltre a far parte di una delle aziende automobilistiche più conosciute al mondo, Ginevra è la sorella di Elettra, influencer e cantante con la quale però non ha rapporti da diversi anni. Il loro legame si è talmente sgretolato che Ginevra non è stata invitata nemmeno al matrimonio della sorella, i motivi del litigio sono sconosciuti ai comuni mortali ma a quanto pare, per detta della 28enne nemmeno lei ne è a conoscenza ma la giustificazione non regge al mondo del gossip.

Il vestito è troppo corto e piace a tutti, specie ai maschietti

Ginevra è una ragazza molto social, possiamo tranquillamente affermare che lavora esclusivamente nel settore della comunicazione sia per quanto riguarda un resoconto personale che per quanto concerne l’azienda di famiglia. L’influencer ha numerose passioni tra cui il canto, difatti ha pubblicato il suo primo singolo, Scorzese che ebbe un notevole successo.

Su Instagram è seguita da milioni di follower ed ogni giorno è una sorpresa, ama condividere diversi momenti della giornata, dalla colazione alle serate magiche.

Uno scatto condiviso ieri ha attirato l’attenzione dei fan, specie dei maschietti. La dolce 28enne indossa un abito nero molto corto tempestato di pietre che brillano con la luce, gli stivali altissimi, che arrivano quasi all’inguine sono il tocco malizioso che ha fatto diventare virale lo scatto.

Un inizio anno col botto, la bella Ginevra non smette mai di sorprendere anche con estrema semplicità dal momento che è bastato veramente poco per far invadere la sua bacheca di centinaia di emoticon e commenti più disparati.

“Sei uno spettacolo Ginevra”, si legge ed ancora “Al GFV ti ho amata e ti amo ancora, grazie di esistere” dichiara spudoratamente un fan innamorato.