L’avete mai vista? Marzia è la sorella di Elisabetta Gregoraci, due gocce d’acqua: incredibile

In pochi sapevano della sua esistenza ma Marzia, sorella di Elisabetta Gregoraci è identica e precisa alla conduttrice: incredibile!

Elisabetta Gregoraci, come ha trascorso le feste?

Siamo quasi giunti al termine delle festività natalizie, su gran parte della Penisola splende il sole ragion per cui l’aria prettamente invernale non è stata vissuta completamente e per certi versi è stato un Natale diverso, quasi estivo. Elisabetta che è nata in Calabria ne ha approfittato per fare qualche tuffo e qualche scatto, un Natale così non si dimentica facilmente dal momento che i fan l’hanno ammirata in tutta la sua bellezza.

Per l’anno nuovo la conduttrice è volata a Dubai con il fidanzato Giulio Fratini ma prima ha trascorso le festività in famiglia con l’ex marito Flavio Briatore ed il figlio Nathan Falcon. Tra i vari scatti del Capodanno fuori porta, spunta un anello molto prezioso tempestato di diamanti e non è escluso che sia un regalo del nuovo compagno con il quale sembra fare davvero sul serio.

Elisabetta è al settimo cielo, sta vivendo momenti magici, “È un periodo molto felice della mia vita”, confessò a Verissimo da Silvia Toffanin lo scorso novembre.

Marzia ed Elisabetta, due gocce d’acqua: è assurdo

Oltre all’amore per il fidanzato, Elisabetta è una donna molto legata alla sua famiglia ed alle sue origini veraci del Sud Italia. Questo amore riguarda anche la sorella, Marzia, molto simile a lei.

Anche Marzia è una piccola celebrità sui social, su Instagram vanta 102.000 follower, un numero considerevole visto e considerato che in pochi la conoscevano come la sorella di Elisabetta.

Messe a confronto le due sorelle sono davvero molto simili, sia per quanto riguarda il fisico, snello, slanciato, che per quanto riguarda i tratti somatici, entrambe sono bellissime e si somigliano molto.

Da quello che è emerso durante questi anni, è che Elisabetta è molto affezionata a sua sorella Marzia, insieme hanno imparato ad essere una la spalla dell’altra senza remore, hanno trascorso molti momenti felici insieme e ne trascorreranno ancora altri.