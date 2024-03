Bonus fino a 3.600 euro: a chi è rivolto e come fare richiesta per ottenerlo

Anche per il 2024 sarà possibile beneficiare del bonus asilo nido: come fare richiesta e a quanto ammonta l’agevolazione che può arrivare sino a 3.600 euro.

Quanti di voi conoscono il bonus asilo nido? Non tutti sanno che può essere richiesto indipendentemente dal valore dell’Isee. Il contribuito permette a moltissime mamme di fare rientro al lavoro, questo perché possono tranquillamente affidarsi a strutture adeguate.

Il bonus nido è un’agevolazione molto importante, dunque, per i neogenitori. Scopriamo come fare richiesta e quali sono i requisiti necessari. Come detto precedentemente detto, l’agevolazione non è strettamente legata all’Isee, ma quest’ultimo, però, ne determinerà l’importo percepito.

Bonus asilo nido, a quanto ammonta l’agevolazione

I parametri per il bonus asilo nido saranno stabiliti in base all’Isee annuo. Vediamo nel dettaglio quali sono gli importi e le fasce dell’agevolazione. Se si ha un Isee fino a 25mila euro, in questo caso l’importo erogato sarà di 3mila euro con un massimo mensile di 272,73 euro per undici mensilità, se l’Isee va dai 25.001 euro ai 40mila euro, l’importo che verrà erogato è di 2.500 euro con un massimo mensile di 227, 27 euro per 11 mesi.

Nel caso in cui l’Isee supera la soglia dei 40mila euro, invece, l’importo che verrà erogato è di 1500 euro, ovviamente il massimo mensile sarà in questo caso più basso e sarà di 136,37 euro. In caso di mancanza, invece di ISEE o di richiesta presentata da un solo genitore che non fa parte del nucleo del minore, il contributo erogato è di 1500 euro all’anno.

Per il 2024 è stata introdotta una novità: i genitori potranno fare richiesta anche per il secondo figlio, ma questo dovrà essere nato entro sei anni da quello precedente, in questo caso si arriverà fino a 3.600 euro. Non sappiamo, invece, se questa misura è prevista anche per l’anno prossimo.

Come si può richiedere il Bonus Asilo Nido?

A questo punto una domanda sorge spontanea, come fare la domanda? È semplice per richiedere il Bonus asilo nido nel 2024 basterà inoltrare la domanda utilizzando il Portale INPS, ovviamente badiamo bene a quelli che sono tutti i termini. Si dovrà, per accedere, utilizzare le credenziali SPID, CNS O CIE. Non finisce qui perché quanti lo vorranno potranno rivolgersi anche ai patronati, in questo luogo si potrà fare richiesta usufruendo dei servizi offerti. Una postilla è d’obbligo, se si vuole richiedere il bonus per più figli, è necessario prestare attenzione perché le domande dovranno essere inviate separatamente.