Belen, la verità sul nuovo fidanzato: la showgirl rompe il silenzio sui social

Si è parlato per settimane della nuova relazione amorosa della showgirl Belen Rodriguez e del giocatore di basket Bruno Cerella: ora la verità.

Per giorni si è parlato della nuova relazione della showgirl con il giocatore di basket Bruno Cerella, sportivo argentino con cittadinanza italiana. I due sono stati immortalati insieme, in diversi luoghi, e in atteggiamenti complici. Abbracci, sorrisetti, occhi dolci, hanno destato subito l’attenzione dei media, e così si è pensato a una nuova frequentazione.

Tuttavia, a rompere il silenzio sul presunto flirt è la stessa showgirl, sul suo profilo Instagram. Belen smentisce di avere una relazione amoroso con il cestista, chiarendo che la loro è soltanto una bella amicizia. Lo scrive lei stessa, rivolta a un follower, la quale l’accusa che “per guarire davvero non dovevi lanciarti tra le braccia di un altro uomo”. Ma guarire da cosa?

Il risposta di Belen in merito alla relazione amorosa con Bruno Cerella

Sembrava dovesse sposarsi e vivere una relazione lunga e ricca di amore, e invece tutto si è infranto nel breve termine. Fidanzata con Elio Lorenzoni, imprenditore 40enne presidente della Lorenzmotors, società che si occupa di componentistica per le moto, alla fine, dopo solo pochi mesi, la storia si è infranta, per motivi mai specificati.

La relazione, nata nel luglio dello scorso anno, anche se i due si conoscevano già da diversi anni, è apparsa su tutte le pagine dei giornali. Tra una frase romantica e l’altra, e la promessa di matrimonio fatta durante una vacanza alle Maldive, nonché alcune notizie, rivelatesi infondate, su una possibile gravidanza, la storia è finita all’improvviso.

Il trauma, per Belen, deve essere stato enorme, tanto da vivere un periodo di profonda crisi. Le ultime foto in compagnia di Cerella hanno fatto pensare che la ragazza si fosse gettata subito tra le braccia di un altro uomo. Ma a quanto pare, non è così. E lo spiega la stessa showgirl, rispondendo al suo fan.

La risposta lapidaria di Belen a un suo follower chiarisce la sua situazione sentimentale

A seguito del commento, relativo al momento di crisi della modella argentina dopo la rottura con l’imprenditore Elio Lorenzoni, con il quale sembrava dovesse arrivare al matrimonio, Belen ha risposto in modo chiaro: “Io sono single, il resto sono solo dicerie”. Dunque, la modella sarebbe single, e starebbe cercando di ritrovare la serenità e l’equilibrio psicologico.

Tra l’altro, si dedica anima e corpo alla protezione dei suoi due figli, Santiago e Luna Marì, senza contare che in ballo ha diversi progetti di lavoro. Tra una trasmissione televisiva e l’altra, Belen gestisce diverse società, tra cui un brand di abbigliamento, una catena di negozi di abbigliamento, una catena di ristorazione e una catena di saloni di bellezza.