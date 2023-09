Belen rodriguez lascia senza fiato. In piscina manca il pezzo sopra – FOTO

In piscina Belen Rodriguez sfoggia come sempre un corpo magnifico e infuoca subito il web, il pezzo di sopra del bikini è assente.

La splendida Belen Rodriguez infuoca il web tutte le volte che si mostra, con qualsiasi outfit è sempre uno schianto. Che passi inosservata non è proprio possibile, davanti alla sua bellezza da sogno e alle sue forme magnifiche restano tutti a bocca aperta.

Nelle ultime settimane si sta parlando moltissimo di lei per via della sua vita privata. Il matrimonio con Stefano De Martino è giunto di nuovo al capolinea, il motivo? I due non lo hanno ancora rivelato, i loro tantissimi fan sperano che in futuro ci sarà l’ennesima riconciliazione ma intanto lei ha già trovato un nuovo amore.

Dopo la rottura con De Martino, Belen ha iniziato a frequentare Elio Lorenzoni, i due ormai non si nascondono più. Sul suo profilo Instagram ha postato diversi scatti in cui mostra il nuovo fidanzato. Nei giorni scorsi si sono concessi qualche giorno di relax sulle Dolomiti in un lussuoso e meraviglioso resort, dalle foto sembrano molto complici.

Belen Rodriguez seduta a bordo piscina è bella da svenire, sopra il costume non c’è

Un post pubblicato nelle scorse ore sul suo profilo Instagram sta facendo perdere totalmente la testa a tutti coloro che la seguono e la amano, mentre si rilassa in piscina resta in topless.

Lo scatto che sta infiammando il web la ritrae seduta a bordo piscina con le gambe piegate e incrociate e le braccia poggiate sulle ginocchia. I fan notano subito un piccante dettaglio, quale? Il pezzo di sopra del costume è assente. In topless l’incantevole showgirl e conduttrice argentina lascia intravedere il suo décolleté da urlo, come sempre è in forma smagliante.

Con il suo corpo stupendo e la sua sensualità da vendere anche questa volta ha steso praticamente tutti. Belen è bella da togliere il fiato ed è impossibile per i suoi seguaci ignorarla, questi non fanno altro che ripeterle quanto sia seducente e meravigliosa. I suoi post fanno ogni volta il boom di apprezzamenti e like, i fan la venerano. In molti si chiedono se la rivedranno presto sul piccolo schermo dopo l’addio a Le Iene e Tu Si Que Vales, al momento però non ha rivelato nulla in merito ai suoi progetti futuri.