GF Vip, trapela l’indiscrezione che fa tremare il pubblico: “arriverà anche Belen”. Social in subbuglio

Dopo la prima puntata del Grande Fratello Vip, sui social gli utenti si scatenano. Ecco un’indiscrezione che potrebbe ben presto divenire realtà e che avrebbe a che fare uno dei volti più noti della Tv

Proprio ieri sera è iniziata la nuova attesissima edizione del Grande Fratello Vip. Il pubblico si aspetta tanto dal cast, scelto con molta attenzione da Alfonso Signorini.

Ecco chi sono i vipponi di questa edizione, iniziata solo ieri sera e che ha già riscosso grande successo

I vipponi quest’anno sono Marco Bellavia, l’ex conduttore di Bim Bum Bam, Elenoire Ferruzzi, icona gay famosa per i contenuti virali sui social il conduttore di RTL 102.5 Charlie Gnocchi, l’influencer Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, Carolina Marconi, che già aveva partecipato qualche anno fa, Cristina Quaranta, ex velina di Striscia la Notizia e ex protagonista di Non è la Rai.

Tra gli altri Patrizia Rossetti, nota per alcuni programmi Mediaset, Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, Edoardo Donnamaria, conosciuto per il programma Forum, George Ciupilan, personaggio de Il collegio nel 2019, l’influencer e modella Sofia Giaele de Donà, Alberto de Pisis, Daniele del Moro, gieffino del GF classico nel 2016, l’ex schermitrice e tentatrice Antonella Fiordelisi, la giornalista Sara Manfuso, la modella e influencer triestina Nikita Pelizon, Luca Salatino, tronista lo scorso anno di Uomini e Donne.

L’indiscrezione. Ecco chi potrebbe essere ospite nelle prossime puntate

Insieme al padrone di casa, ad ogni puntata troveremo i commenti di Sonia Bruganelli e Orietta Berti, la cui partecipazione è stata non poco criticata.

Ma dal web spunta una indiscrezione. Secondo alcune voci e, soprattutto, dai commenti sui social sembrerebbe che a far visita ad uno degli inquilini più famosi d’Italia sarà proprio Belen Rodriguez.

Sul profilo ufficiale della casa si legge:

“Comunque abbiamo capito che Belen sarà ospite al Gf insieme ad Elettra, tutto così scontato”

La showgirl, infatti, potrebbe fare visita al suo ex, nonché padre di sua figlia la piccola Luna Marì, Antonino Spinalbese, entrato proprio ieri sera nella casa del Gf Vip. Le prossime puntate potrebbero regalare grandi sorprese.