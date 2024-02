Problemi di umidità: l’importanza di eliminare definitivamente la muffa sui muri

La presenza di muffa sui muri è un segnale inequivocabile di un ambiente con un elevato livello di umidità.

Un problema che richiede il giusto grado di attenzione, poiché, anche in presenza delle prime manifestazioni, la situazione può precipitare velocemente. Le microparticelle fungine che compongono la muffa, infatti, possono crescere in modo rapido e colonizzare intere superfici, causando danni alle pareti e dando vita a un ambiente inospitale.

Proprio per questo è fondamentale eliminare definitivamente la muffa sui muri, ma è altrettanto importante fare in modo che non ricompaia.

Umidità e muffa sui muri: un fenomeno da non sottovalutare

Con il termine “muffa” si fa riferimento a una serie di funghi microscopici, naturalmente presenti in natura, caratterizzati da una grande resistenza e un’elevata capacità di riprodursi. Questo fa sì che quando incontrano un substrato favorevole alla loro proliferazione si moltiplichino velocemente, infestando l’intero locale anche nel giro di pochi giorni.

L’ambiente ideale all’attecchimento e allo sviluppo della muffa è l’umidità, per questo è necessario contrastarla eliminando le cause che l’hanno determinata. A questo proposito, è bene ricordare che, in presenza di muffa sui muri, è preferibile evitare di ricorrere a soluzioni fai da te, che costituiscono rimedi definitivi e rischiano invece di rivelarsi controproducenti.

Quando si manifesta il fenomeno è infatti necessario rivolgersi a realtà specializzate, come per esempio Murprotec, in grado di intervenire specificamente e risolvere il problema della muffa sui muri alla radice.

Umidità e muffa: l’importanza di andare alla radice del problema

L’umidità sui muri è un fenomeno che tende a ripresentarsi, poiché scatenato da caratteristiche strutturali dell’edificio o dalle classiche abitudini abitative. Nel primo caso, insorge in prossimità di ponti termici e pareti costruite con materiali inadeguati; nel secondo, si verifica quando il vapore presente in casa incontra le mura più fredde e, condensandosi, vi rilascia una sottile patina di umido.

Un intervento professionale permette da una parte di contrastare lo sviluppo della condensa sui muri e dall’altra di eliminare le spore della muffa presenti nell’ambiente; un risultato garantito dall’installazione di dispositivi per il filtraggio dell’aria come l’impianto CTA di Murprotec: una sorta di polmone domestico che filtra l’aria proveniente dall’esterno dai microrganismi della muffa – e da tutti gli altri elementi nocivi – e assicura la rimozione dell’umidità, lasciando le pareti asciutte.

In alcuni casi, però, l’umidità si presenta sulle pareti prive di un adeguato strato di impermeabilizzazione, a causa di infiltrazioni dovute a mura contro terra o agli effetti dell’acqua piovana. Un intervento professionale permette di intervenire inserendo un rivestimento stagno biocomponente, che impermeabilizza le pareti eliminando l’umidità alla radice.

Tra i casi più dannosi di umidità, c’è però quella di risalita attraverso le murature, che è causa di muffe ed efflorescenze, dello scorticamento degli intonaci, ma anche della corrosione dei ferri nelle murature, pericolosa per la stabilità della struttura.

Un intervento professionale permette di risolvere il problema iniettando nelle pareti micro-emulsioni siliconiche concentrate, che formano uno scudo resistente all’acqua eliminando la risalita per capillarità.

Naturalmente, dire addio alla muffa e all’umidità non è soltanto un’esigenza di tipo estetico e strutturale, ma soprattutto sanitaria: la muffa, infestando gli ambienti, può scatenando patologie di varia natura, come allergie, raffreddori, congiuntiviti e problemi respiratori, che potrebbero compromettere la salute dei residenti.

Muffa e umidità sono inoltre connesse alla proliferazione degli acari, le cui feci, nei soggetti predisposti a sensibilizzazione, possono creare problemi di non poco conto. Eliminare muffa e umidità, di conseguenza, permette di ripristinare il comfort ottimale e restituire agli ambienti domestici un elevato livello di salubrità.