Montascale per anziani, perché è importante conoscere i (reali) benefici

Quanto sono importanti i montascale per anziani e perché è fondamentale approfondire i benefici? Iniziamo da un fatto: gli anziani con disabilità si trovano spesso in una condizione di disagio.

Non si parla mai abbastanza di salute mentale, e vogliamo farlo spiegando i motivi che spingono alla scelta di installare un montascale nella propria abitazione.

Sono 14 milioni le persone che, in Italia, hanno un’età maggiore di 65 anni: il 15% di loro presenta una disabilità. Ciò, però, non significa che bisogna porre dei limiti al proprio stile di vita.

È il motivo per cui si consiglia di valutare un montascale per anziani, con ovvie e positive conseguenze sulla salute mentale e sul benessere e la qualità della vita: spieghiamo i vantaggi.

Il montascale, un supporto per ritrovare l’autonomia e l’indipendenza

La depressione è un disturbo che si presenta spesso durante la senilità. Sono diversi i fattori di rischio che possono in effetti causare tristezza, malinconia, senso di impotenza negli anziani, come la perdita di autonomia.

Questa patologia è frequente nelle donne e negli uomini – a prescindere dall’età – ma indubbiamente la popolazione over 65 riscontra anche dei problemi di diagnosi, spesso associati al decadimento cognitivo.

Il benessere inizia, però, dalla casa, così come da piccoli – e grandi – accorgimenti per modificare e migliorare il proprio stile di vita. Un esempio su tutti è la possibilità di approfondire l’installazione dei montascale nella propria casa.

Un modo concreto per prevenire i rischi e per agevolare le persone anziane, anche a costi abbastanza contenuti, tenendo presente che è possibile sfruttare il Bonus Barriere Architettoniche così da rientrare nelle spese.

In genere, i prezzi dei montascale per anziani non sono mai fissi, in quanto bisogna considerare le proprie necessità ed eventuali costi aggiuntivi dovuti alle personalizzazioni.

Il montascale permette di salire e scendere le scale eliminando l’ostacolo, ovvero la barriera architettonica, e dando l’occasione di potersi muovere con la massima libertà all’interno (e all’esterno, nel caso di scale in edifici con appartamenti) della propria abitazione.

Quanto è importante l’indipendenza per gli anziani: gli effetti

Il ruolo dell’indipendenza per l’anziano è determinante, in quanto l’alternativa, come abbiamo visto, è di incorrere nella depressione, così come provare emozioni contrastanti – quali la rabbia – per non riuscire a svolgere le proprie attività.

C’è anche un ulteriore aspetto da considerare, ovvero: spesso gli anziani non parlano del proprio malessere, perché non vogliono essere un peso. È dovere dei familiari intervenire, soprattutto permettendo loro di poter vivere liberamente la casa.

Del resto, l’autosufficienza è fondamentale perché intacca (positivamente) la salute mentale; permette di essere resilienti, sia alle sfide quanto agli ostacoli.

Gli altri vantaggi del montascale

Vale la pena, a questo punto, dare un’occhiata a ulteriori vantaggi del montascale. Abbiamo già anticipato della possibilità concreta di ridurre il rischio cadute e di aumentare, invece, il livello di sicurezza.

Consideriamo, poi, che i montascale sono facilissimi da usare, perché sono progettati proprio con l’obiettivo di rappresentare il massimo del comfort: sedili imbottiti, comandi semplici, cinture di sicurezza.

Per coloro che si occupano dell’anziano, è indubbiamente un sollievo, un modo per alleviare qualsiasi stress legato all’indipendenza e per diminuire le preoccupazioni riguardo all’autonomia.

Un montascale rende una casa accessibile, migliora la qualità della vita e, inoltre, rappresenta un valore aggiunto per qualsiasi abitazione, essendo un modo concreto per abbattere le barriere architettoniche.

Detto questo, il montascale è anche personalizzabile: in commercio si possono valutare diverse tipologie, a seconda delle proprie esigenze e bisogni. Una soluzione su misura esiste sempre, e per fortuna.