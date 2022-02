Francesco Renga, il lutto tremendo: “Addio, sei stato un grande” – FOTO

Francesco Renga sta vivendo un momento difficile. Tramite post su Instagram, questa mattina ha detto addio ad una persona estremamente importante per lui. Vediamo cosa è accaduto

Un lutto tremendo quello che sta vivendo il cantante Francesco Renga. La notizia della morte di questa persona a lui molto cara è arrivata nella notte. Nessuno poteva aspettarsi una cosa del genere.

Un fulmine a ciel sereno, una notizia che nessuno sperava di dover mai sentire. Francesco Renga ancora incredulo e addolorato, ha condiviso un post su Instagram accompagnato da una bellissima ed emozionante dedica, per esprimere tutto il suo dolore e per dire un’ultima volta addio a questa persona che ha rappresentato così tanto per lui. Ma vediamo di chi si tratta e perchè Renga, così come tantissime altre persone, sia così provato da quanto accaduto.

Francesco Renga e il commovente post di addio che emoziona tutti

Ecco a chi è stato dedicato il post tanto commovente di Francesco Renga sui social. Una notizia inaspettata che lascia tutti senza parole. Ad essersene andato per sempre è proprio lui, il grande Mark Lanegan. A questo grande artista Renga ha dedicato un suo accorato pensiero e detto addio per sempre. “Senza parole. Addio Mark Lanegan. Per me hai sempre rappresentato il lato oscuro dell’esistenza… e la tua voce un abisso imperscrutabile.” Queste le parole usate dal cantante sotto il suo post, per salutare questo grandissimo personaggio del mondo della musica. Un pezzo di storia e un idolo per tutti.

Questa mattina il popolo del web si è svegliato con questa atroce notizie che nessuno avrebbe mai voluto sentire. Ci ha lasciati il cantante Mark Lanegan, frontman del gruppo rock Screaming Trees. Lanegan è stato il pioniere del genere musicale grunge. L’artista aveva solamente 57 anni ed è stato rinvenuto senza vita nella sua casa di Killarney, in Irlanda. Ancora non sono del tutto chiare le cause del decesso. Quel che è certo è che la sua salute era stata fortemente compromessa. Mark infatti, nel 2021 aveva contratto il Covid19 in maniera molto grave.