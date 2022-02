Elettra Lamborghini in costume allo specchio fa sognare: décolleté pompatissimo e curve sempre più esagerate – FOTO

La cantante nelle ultime stories Ig ha postato un selfie direttamente dopo il bagno di sole in piscina, unica e incredibile ha mandato tutti in paradiso.

Ieri sera è andata in scena una nuova puntata dello show di Rai 2 condotto da Stefano De Martino “Stasera tutto è possibile”. Non solo il cast fisso composto da Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia ma anche tanti ospiti straordinari che si sono cimentati con il tema “Il Giro del Mondo in 80 STEP”.

A cimentarsi con i giochi negli studi dell’Auditorium Rai di Napoli abbiamo visto Maurizio Casagrande, Nathalie Guetta, Jonathan Kashanian, Elettra Lamborghini, Angelo Pintus e Marcello Sacchetta. Proprio Elettra ha dato l’annuncio ai suoi follower con una story Instagram mentre si trova in questi giorni invece sdraiata a prendere il sole a Miami Beach con il marito Afrojack.

Evidentemente si tratta di una puntata registrata prima della sua partenza visto che ieri i contenuti fotografici e video erano tutti incentrati sul divertimento in spiaggia con la sua famiglia.

Elettra Lamborghini esplosiva, regala attimi di tensione sul web

Negli ultimi mesi la cantante si è allontanata molto dai social preferendo prendersi più tempo per lei ed il compagno che per lavoro è spesso costretto a spostarsi fuori dall’Italia. Ora però i due sono in vacanza e si stanno rilassando prima dei prossimi impegni che li occuperanno entrambi, così non c’è nulla di meglio che fare dei gran bei bagni di sole e abbracciarsi l’uno accanto all’altra.

Anche stavolta la bella ereditiera di casa Lamborghini ha sfoderato l’artiglieria pesante indossando un micro bikini nero che evidenziava le sue curve portentose dove lato A e B sono sempre i veri protagonisti. Nel selfie allo specchio di casa ha le gambe incrociate protese in avanti per slanciarla ancora di più.

I capelli racchiusi in uno chignon e un bel sorriso smagliante ma anche provocante che ben si associa alla posa intrigante che ha mandato molti fuori di testa. Il seno esplode nel reggiseno a fascia e lo slip micro racchiude a malapena il fondoschiena generoso. Nuovo selfie bomba per Elettra che ha fatto ancora centro nel cuore dei follower.