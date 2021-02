Il finocchio selvatico, tutti i benefici per la salute e come si usa

Il finocchio selvatico è un’erba è capace di apportare ottimi benefici all’organismo. Inoltre, è usata in cucina per preparare ottimi piatti.

Il finocchietto selvatico è una pianta aromatica molto profumata e dal sapore particolare. Grazie alle sue caratteristiche organolettiche, quest’erba è capace di dare benefici incredibili all’organismo. Non solo. Può essere usata in cucina per insaporire alcuni piatti della tradizione culinaria siciliana.

In questo articolo ti spiegheremo cos'è il finocchio selvatico e quali sono i benefici che si possono trarre da questa meravigliosa e profumatissima erba. In più, ti mostreremo come insaporire i tuoi piatti.

Quali sono i benefici apportati dal finocchio selvatico

Il finocchio selvatico è una pianta erbacea mediterranea della famiglia delle Apiaceae. Conosciuto fin dall’antichità per le sue proprietà aromatiche, la sua coltivazione orticola sembra che risalga al XVI secolo.

Da questa pianta deriva il termine “infinocchiare”, senso di “truffare, imbrogliare”. L’espressione “lasciarsi infinocchiare”, infatti, deriva dall’abitudine dei cantinieri di offrire spicchi di finocchio orticolo a chi si presentava per acquistare il vino custodito nelle botti.

Questo perché contiene sostanze aromatiche che modificano leggermente la percezione dei sapori, rendendo saporito il successivo assaggio di un vino di qualità scadente.

In fitoterapia se ne utilizzano i frutti secchi o l’olio essenziale. Il finocchietto è utilizzato per chi ha difficoltà digestive, flatulenza o aerofagia. Può essere utile per ridurre la componente dolorosa della sindrome da colon irritabile.

Particolarmente indicato nell’allattamento perché è galattoforo, ovvero aumenta la produzione del latte.

Come usare il finocchio selvatico in cucina

Il finocchietto selvatico è un’erba aromatica che viene poco usata nei piatti tipici della tradizione italiana. Tuttavia, il finocchietto selvatico è il re della cucina siciliana.

La pasta con le sarde e il finocchietto, il macco di fave, la frittata, le polpette. Con questa erba aromatica in Sicilia si fa praticamente di tutto.

Del finocchietto selvatico si possono usare tutte le parti. Si può mangiare il grumolo bianco del finocchio coltivato, erroneamente ritenuto un bulbo, crudo nelle insalate oppure lessato e gratinato e lo si può aggiungere agli stufati.

Del finocchio selvatico si usano i fiori freschi o essiccati, i semi, che sono più o meno dolci, pepati o amari, a seconda della varietà, le foglie e i rametti.

Si usano i fiori per aromatizzare le castagne bollite, i funghi al forno o in padella, le olive in salamoia e le carni di maiale, in particolare la porchetta.

I semi si usano soprattutto per aromatizzare tarallini pugliesi, ciambelle o altri dolci casalinghi e per speziare vino caldo, tisane o salamoie.

La tisana al finocchio selvatico, un vero e proprio toccasana

La tisana al sapore di finocchietto selvatico è un vero e proprio “must”. In tutte le credenze c’è sempre una bustina di tisana al finocchietto che è perfetta per calmare i mal di pancia e le infiammazioni intestinali.

Prepararla è molto facile e veloce. Fai bollire 250 ml di acqua e quando sarà arrivata a ebollizione metti il finocchietto selvatico in infusione per 10 minuti. Trascorso questo tempo filtra la tisana e gusta.

Le controindicazioni di un uso poco appropriato del finocchietto selvatico

Il finocchietto selvatico, se consumato in modo inappropriato, può provocare mal di pancia fastidiosi e anche dissenteria.

Inoltre, i principi attivi contenuti nel finocchietto selvatico a dosi molto elevate possono avere effetti allucinogeni, per esempio se concentrati nell’olio essenziale estratto dai semi.

Infine, i bambini piccoli potrebbero sgradire il finocchietto selvatico e potrebbe provocargli fastidiosi bruciori di stomaco.