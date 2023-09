Il tuo partner non è più innamorato di te: i 6 segnali che non lasciano dubbi | Svelati dagli psicologi

Se hai paura che il tuo partner abbia intenzione di volerti lasciare, allora inizia a guardarlo molto attentamente: forse ti sta mandando dei segnali!

Un rapporto d’amore è fatto senza dubbio di momenti belli e momenti brutti: capita a tutti di litigare anche per un banale motivo! Ma, invece, se sei convita che proprio non va, allora dovresti iniziare a guardarlo molto attentamente, in modo da scoprire da sola se la vostra relazione è giunta al termine.

Soprattutto in un lungo rapporto, è normale che ogni tanto ci si chieda se il partner provi ancora qualcosa per te o se invece in tutti questi anni il suo amore non è cambiato. Devi solo iniziare a prestare più attenzione a quello fa e quello che dice, dal momento che il tuo fidanzato ti invia, anche seppur in modo involontario, dei segnali per farti capire come si sta evolvendo la situazione. Anche se è difficile da accettare o anche se proviamo dei sentimenti più forti per lui, non è giusto continuare una relazione che non può portare da nessuna parte.

In ogni caso in una relazione è molto importante la comunicazione: se hai qualche dubbio parlarne con lui. Allora, andiamo a vedere quali sono questi segnali a cui si deve prestare attenzione!

I segnali da non sottovalutare: ecco in che modo il tuo fidanzato ti dice che è finita

Vuole più spazio per lui: come tutti noi, anche il tuo partner ha delle passioni, come il calcetto o la palestra. Vi siete lasciati molto libertà in questo, ma se adesso ve ne chiede di più, allora c’è qualcosa (o qualcuna) sotto. Fate attenzione!

Non ti fa più sorprese o regali, se non quelli per le feste comandate: se il tuo fidanzato ha smesso di avere un interesse per te, allora potrebbe anche aver smesso di farti tutte quelle coccole che lo hanno reso unico ai tuoi occhi.

Si lamenta spesso del vostro rapporto: non riesce più a vedere lati postivi del vostro rapporto e quando ne parla con i suoi amici è una lamentela continua. Non riesce a trovare soluzioni ai problemi che si sono creati all’interno della coppia.

Sei abituata a sentirlo per telefono spesso, mentre ultimamente non lo fa più. Forse, il tuo ragazzo ti vuole far capire qualcosa, ma ancora non è pronto per ammetterlo.

Tutto quello che una volta di te gli piaceva (anche i comportamenti più strani), ora non gli piace più: tutto di te sembra dargli fastidio e te lo fa notare sempre, anche con modi un po’ sgarbati!

Non ti fa più toccare il suo cellulare, neanche per giocare: lo tiene sempre con sé. Se fino a poco tempo fa quando gli arrivava un messaggio lo faceva leggere a te ed ora invece non lo fa più, forse anche qui ha qualcosa da nascondere!