Pavimento pulito e splendente, con questo piccolo trucco otterrai risultati incredibili

Pavimento come curarlo nel migliore dei modi? I consigli e alcuni prodotti da utilizzare per avere superfici pulite e brillanti ma soprattutto prive di aloni.

Prendersi cura del pavimento è fondamentale, è il primo passo per mantenere una casa in ordine e igienizzata. Occuparsi delle superfici è necessario, specie se in casa si hanno bambini piccoli e animali. Una cosa è importante dirla in questo contesto non tutti i pavimenti sono uguali, quindi non prevedono tutti lo stesso trattamento.

L’obiettivo di oggi è proprio quello di andare a scoprire come prendersi cura delle superfici, ma tenendo conto delle varie differenze. In commercio, ormai da diversi anni esistono prodotti validi che rendono il nostro pavimento non solo lucido, ma anche brillante, ma se abbiamo voglia di utilizzare i rimedi della nonna non ci resta che dirvi che siete nel posto giusto.

I rimedi della nonna per pulire le superfici

Pulire i pavimenti rientra tra le faccende domestiche che non possono essere per niente trascurate, il motivo è semplice su queste superfici è noto che si formino velocemente germi e batteri. Soprattutto in cucina, non è raro che cadano briciole o residui di cibo, dunque, intervenire tempestivamente è necessario.

Scopriamo come pulire alcuni tipi di pavimento. In primis, occupiamoci del parquet, come sappiamo si tratta di una superficie molto delicata e utilizzare prodotti specifici è fondamentale. Il primo consiglio è quello di spazzarlo quotidianamente, ma attenzione usiamo una scopa che non possa graffiarlo. Le superfici non andrebbero lavate ogni giorno e inoltre va utilizzato sempre un panno in microfibra umido, molti utilizzano una soluzione preparata direttamente in casa. Per realizzarla basterà procurare un flaconcino spray e collocare al suo interno due tazze di acqua calda, mezzo bicchiere di aceto bianco e un cucchiaio di olio d’oliva.

Come pulire il pavimento di terracotta o di marmo?

Caso diverso, invece, per il pavimento di terracotta o di marmo, in questo caso è più facile che questo si sporchino. Il consiglio è sempre quello di spazzarlo quotidianamente per evitare l’accumulo di polvere e sporcizia. Non è raro, però che si formino dei fastidiosi aloni, specie se i prodotti utilizzati siano quelli sbagliati. A tal proposito, è bene adoperare prodotti, come ad esempio il sapone neutro, ma è importante diluirlo con acqua. Anche in questo contesto un valido aiuto potrebbe essere l’aceto bianco da diluire in acqua calda. Se, invece l’obiettivo è quello di voler lucidare il pavimento allora non rinunciamo all’utilizzo della cera d’api.