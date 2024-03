Sonia Bruganelli: dramma totale. Alla ex di Bonolis è successa la cosa più brutta

Sonia Bruganelli è stata vittima di una rapina in pieno giorno: l’ex moglie di Paolo Bonolis ha vissuto attimi di terrore, vedendosi sottrarre un oggetto preziosissimo.

Una giornata come tante si è trasformata in un incubo per Sonia Bruganelli. L’ex moglie di Paolo Bonolis se l’è vista brutta, essendo stata rapita in pieno giorno.

L’opinionista e produttrice si è presa una paura enorme, oltre che aver subito un grande danno economico. La spiacevole vicenda è accaduta mentre si trovata a Roma e si stava spostando in auto: l’amaro retroscena si è verificato lo scorso giovedì, 1 marzo, gettando la classe 1974 nel panico più totale. A distanza di giorni sembra ancora sconvolta per l’accaduto.

Sonia Bruganelli nel dramma: rapinata in pieno giorno, cos’è accaduto

Nel cuore di Roma, Sonia Bruganelli si stava spostando in auto in totale serenità, quando ha dovuto fare i conti con il traffico serrato. Rimasta bloccata per diverso tempo, una semplice fila si è trasformata in un film dell’orrore: l’ex moglie di Bonolis è stata presa d’assalto da due rapinatori che si sono avvicinati in scooter al suo veicolo.

La coppia ha strappato dal suo polso il Rolex che indossava, dal valore immenso: questo tipo di orologio costa tantissimo, arrivando anche a modelli da 100mila euro.

La Bruganelli è una grande appassionata di orologi di lusso: perdere il prezioso oggetto è stato un immenso danno al suo patrimonio, ma anche un colpo al cuore a livello affettivo, visto che era molto affezionata all’orologio. E non solo. L’opinionista si è presa uno spavento gigantesco, vivendo attimi nel segno del terrore che farà fatica a dimenticare: per fortuna la Bruganelli non si è fatta male durante la rapina.

L’episodio da brivido si è verificato in Via della Farnesina, tra le più trafficate della Capitale, abitata da molto vip. L’evento non sarebbe una novità, visto che la banda di rapinatori negli scorsi mesi ha messo in atto colpi simili, strappando Rolex e gioielli dei conducenti.

Sonia Bruganelli, dopo la rapina: la reazione Paolo Bonolis

Dopo la rapina, Sonia è caduta in preda al panico. Per fortuna, Paolo Bonolis è accorso nell’immediato facendole da spalla: l’ex coppia si è recata presso una stazione dei Carabinieri per sporgere denuncia. Inoltre, il conduttore ha dato supporto morale a Sonia ritrovatasi catapultata in un momento così spaventoso (scopri qui un retroscena drammatico su una famosissima coppia).

La presenza di Bonolis al fianco dell’ex ha dimostrato quanto il loro legame sia forte: i due sono stati sposati dal 2002, dando alla luce tre figli. Nel 2023, poi, è arrivato il loro addio (qui trovi un focus su due ex molto conosciuti sulla scena dello spettacolo). Malgrado il divorzio, tra Sonia e Paolo persiste un grande sentimento, tanto che continuano a essere un punto di riferimento l’uno per l’altra.