Precipita dal balcone di casa: perde la vita una donna di 40 anni

Dopo la segnalazione, sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 a cui non è rimasto altro che appurare il decesso della 40enne, che sarebbe avvenuto sul colpo dopo l’impatto al suolo. Intervenute anche le forze dell’ordine che si stanno occupando delle indagini sul caso. Dai primissimi riscontri, pare si sia trattato di un suicidio.

La 40enne, di cui non sono state rese note le generalità, secondo quanto riferisce la redazione del Quotidiano Piemontese, si trovava nell’abitazione in cui viveva con la famiglia, un appartamento al quarto piano di un condominio di Piazza Don Milani, quando è precipitata dal balcone. La donna è morta subito dopo l’impatto al suolo.

Giunta sul posto in seguito alla segnalazione al numero unico per le emergenze, l’equipe medica del 118 non hanno potuto fare altro che appurare la morte della 40enne.

Intervenuti anche i carabinieri della stazione locale e gli agenti della Polizia Locale di Pinerolo che hanno condotto le verifiche del caso ed ora stanno indagando in modo da capire cosa sia accaduto alla donna. L’ipotesi più accreditata al momento è quella di un gesto estremo. Pare che la 40enne si sia volontariamente gettata nel vuoto con l’intento di togliersi la vita, prima avrebbe scritto un biglietto che sarebbe stato trovato in casa dai militari dell’Arma. Da chiarire i motivi che avrebbero spinto la donna a compiere un simile gesto.

L’episodio dello scorso mese

Circa un mese fa, una ragazzina di 14 anni aveva provato a togliersi la vita allo stesso modo lasciandosi dal balcone di casa a Settimo Torinese, sempre in provincia di Torino. In quel caso, però, la ragazza era rimasta viva rimanendo gravemente ferita. A trasportarla in ospedale lo staff medico del 118, arrivato sul posto.