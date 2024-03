Cristiana Capotondi esce allo scoperto, la verità sul padre biologico della figlia Anna: l’identità dell’uomo rimasta segreta fino ad oggi

Cristiana Capotondi, la verità sul padre biologico della figlia Anna: è rimasta segreta per un lungo periodo di tempo. Cosa si sa a riguardo?

Come dimenticare l’iconica pellicola “Vacanze di Natale ’95” con protagonisti Massimo Boldi e Cristian De Sica? Un film destinato a rimanere nella storia per una ragione davvero speciale: il debutto di Cristiana Capotondi – all’epoca 15enne – sul grande schermo.

Dall’epoca in cui calzava i panni della ribelle figlia di Massimo Boldi, l’attrice ne ha fatta parecchia di strada. Interprete di fiction quali “Di padre in figlia” (2017) e “Bella da morire” (2020), la classe 1980 sta per tornare su Rai 1 con un nuovo progetto.

Si tratta di “Margherita delle stelle”. Il film per la tv, che andrà in onda nella serata di domani, martedì 5 marzo, la vede rivestire il ruolo della celebre scienziata Margherita Hack. Un’impresa nella quale Capotondi si è gettata più che volentieri, forte del suo irrefrenabile entusiasmo.

Quanto al versante privato, il 2022 è stato l’anno della svolta per l’attrice. La 42enne, infatti, è divenuta mamma della piccola Anna. Sebbene, per parecchio tempo, non si sia mai saputo nulla circa l’identità del padre della bambina.

Cristiana Capotondi, amore al capolinea con Andrea Pezzi: dopo un anno nasce la figlia Anna

Nata nel settembre 2022, la piccola Anna è la prima ed unica figlia di Cristiana Capotondi. Una gravidanza che i followers, viste e considerate le modalità in cui il tutto è avvenuto, non avrebbero mai potuto prevedere.

Solamente un anno prima – più precisamente nel 2021 – l’attrice aveva infatti interrotto una relazione di ben 15 anni con il produttore e conduttore televisivo Andrea Pezzi. Una coppia che pareva essere solidissima. Ma che, alla fine, non ha avuto il “per sempre” tanto sperato dai fan.

Il vero e proprio colpo di scena, ciò nonostante, sarebbe arrivato nel gennaio 2022. Quando Cristiana Capotondi ha comunicato al pubblico di essere in dolce attesa, i rumors riguardanti il suo privato sono letteralmente esplosi. Di chi era la figlia attesa dall’attrice? Che fosse proprio l’ex Andrea Pezzi il padre biologico? A distanza di mesi, come apprenderete, la questione rimane un mistero.

Cristiana Capotondi, l’identità del padre di sua figlia rimane un mistero: cosa si sa

A distanza di quasi un anno e mezzo dalla nascita della piccola Anna, il mistero concernente la sua paternità non è ancora stato svelato. Cristiana Capotondi, dopo la fine della lunga relazione con Andrea Pezzi, non ha più parlato di un nuovo compagno.

Anche a fronte di ciò, gli interrogativi circa il padre biologico di sua figlia non hanno mancato di assalirla. Sono numerosissimi i fan che ancora non si rassegnano al fatto di non conoscere questo – tutt’altro che trascurabile – particolare della vita dell’attrice.

Quel che è certo, però, è che Andrea Pezzi non sia il padre della piccola Anna (come confidato dall’attrice stessa). Il supporto del suo ex compagno, ciò nonostante, non sembrerebbe esser mai mancato a Capotondi: “Mi è venuto naturale cercare la sua protezione e complicità“.