Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, arriva il commento dell’ex: cosa ha detto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono pronti a sposarsi: arriva il commento dell’ex della showgirl. Scopriamo nel dettaglio come ha reagito.

È un periodo davvero felice per Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen ha festeggiato di recente i 34 anni, circondata dalla sua famiglia ed è pronta a vivere mesi nel segno dell’entusiasmo: la modella e showgirl sta organizzando le nozze con il suo Ignazio.

Da un amore nato tra le mura del “Grande Fratello”, dopo sette anni, i due hanno deciso di dire il fatidico sì. Anche se in pochi credevano nella loro storia, pesando che si trattasse solo di un flirt passeggero, il tempo ha dimostrato uno scenario ben diverso, visto che Cecilia e Ignazio sono pronti a dire il fatidico sì. Malgrado in un periodo siano entrati in crisi, i due hanno superato qualsiasi ostacolo, arrivando al matrimonio. Il prossimo 30 giugno la coppia si sposerà con una grande cerimonia, con 200 invitati.

Belen farà da testimone a Cecilia, come lei lo aveva fatto in occasione delle nozze della sorella con De Martino. Per ora, invece, non c’è traccia dell’abito: sembra che la Rodriguez sia in alto mare, non avendolo ancora trovato. Mentre i preparativi sono in corso, spunta un gossip su un ex di Cecilia, che ha commentato le sue imminenti nozze (scopri qui i dettagli della festa di compleanno di Cecilia).

Cecilia Rodriguez, il commento dell’ex sulle sue nozze: la reazione inaspettata

Oggi felicemente in coppia con Ignazio Moser, nel suo passato Cecilia ha avuto molti amori. Un ex particolarmente significativo è stato Francesco Monte, dal passato da tronista a “Uomini e donne”, con cui è stata per anni.

Di recente, Monte ha commentato le nozze della sua vecchia fiamma. Durante un’intervista a Casa SDL, è stato chiesto a Francesco cosa ne pensi delle nozze tra Ignazio e Cecilia: l’influencer e cantante ha commentato di non sapere della cosa e di non sentire l’ex da anni, non seguirla da un bel pezzo. “Tanti auguri”, le parole di Francesco, mostratosi gelido nell’apprendere questo aggiornamento sul suo vecchio amore, sviando il tema e dirottando la conversazione su altro.

Francesco Monte, dopo la fine con Cecilia: il nuovo amore

Cecilia Rodriguez rappresenta un capitolo chiuso della vita di Francesco Monte, che non è stato affatto semplice da superare. I due sono stati insieme per quattro anni: poi, Cecilia è entrata nel GF incontrando Ignazio, avendo un colpo di fulmine per lui. Anche se in passato Francesco e Cecilia hanno perfino parlato di matrimonio, l’esperienza nella casa più spiata d’Italia ha cambiato totalmente le cose: la Rodriguez ha lasciato a distanza Monte, ritrovando se stessa e innamorandosi perdutamente di Ignazio.

Dopo quella dolorosa fine, Monte si è ricostruito una nuova vita. Oggi il suo nome d’arte è Kinari: allontanatosi dalla tv, si occupa di musica e fa coppia con la modella pugliese Isabella De Candia anche lei impegnata nella musica.