Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano: la coppia annuncia la data

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez convoleranno presto a nozze, la coppia svela la data in televisione, quando pronunceranno il fatidico ‘si’.

Da anni fanno sognare i loro tantissimi e affezionati fan con la loro bellissima storia d’amore, sui social continuano a mostrarsi sempre più innamorati e complici che mai e non vedono l’ora di diventare marito e moglie. I due si sono sconosciuti circa sette anni fa durante la loro partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, lei nella casa più spiata d’Italia era approdata insieme al fratello Jeremias, fuori ad attenderla c’era l’allora fidanzato Francesco Monte.

Sin dall’inizio la complicità tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è stata chiara a tutti, in moltissimi erano infatti convinti che tra loro sarebbe scoppiata la passione. Nella casa la splendida influencer e showgirl ha vissuto momenti di grande confusione, ha poi deciso di dire addio all’ex fidanzato e si è lasciata andare con l’ex ciclista, da quel momento sono diventati inseparabili.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ad un passo dalle nozze, la coppia svela la data

L’ex gieffino ha fatto una speciale e romantica proposta di matrimonio alla compagna ad ottobre nel 2022 ma non si sono ancora sposati, avevano scelto una data ma avevano poi deciso di rimandare per questioni familiari. Nei mesi scorsi lei aveva già rivelato ai suoi seguaci che lei e Moser stavano pensando di convolare a nozze a giugno, ma in quel momento non c’era ancora una data. I due hanno iniziato ad occuparsi dei preparativi del matrimonio, sul suo profilo Instagram la sorella di Belen nelle scorse settimane ha condiviso dei momenti molto importanti con i suoi fan, cioè le prime prove dell’abito da sposa.

Cecilia Rodriguez sui social si è mostrata in lacrime e non ha nascosto di essersi molto emozionata non appena si è vista con addosso l’abito da sposa come lo aveva sempre immaginato. Domenica 10 marzo insieme a Ignazio Moser è approdata a Verissimo per parlare delle nozze, chiacchierando con Silvia Toffanin la coppia ha svelato la data del matrimonio. Si sposeranno il 30 giugno, entrambi sono apparsi davvero felici ed emozionati mentre lo dicevano. Alla conduttrice Chechu ha detto che non avrebbe mai immaginato di sposarsi di domenica, però solo quel giorno era disponibile e lo hanno subito scelto perché non vogliono più rimandare.

A Verissimo Cecilia Rodriguez e Moser svelano alcuni dettagli sul matrimonio

Nel salotto di Silvia Toffanin oltre a rendere nota la data delle nozze la coppia si è lasciata sfuggire altri interessanti dettagli su quello che sarà uno dei giorni più importanti ed emozionanti della loro vita. I due hanno fatto sapere che il matrimonio si svolgerà in due giorni, il primo lo trascorreranno con la famiglia e il secondo con gli amici, gli invitati sono circa 200. Sarà Santiago, il figlio di Belen e De Martino, a portare le fedi ma avranno un ruolo anche i loro splendidi amici a quattro zampe.

Per quanto riguarda la sorella, Cecilia Rodriguez ha fatto sapere che lei sarà la sua damigella d’onore, lo stesso ruolo che ebbe lei al matrimonio di Stefano e Belen. A detta sua lei è sempre brava a calmarla e la aiuterà molto nei momenti di ansia dovuti alle nozze. A farle da testimone sarà il fratello Jeremias, la showgirl pensa che questo ruolo spetti ad una persona che abbia vissuto la storia, ha poi aggiunto: “Lui è stato sempre vicino a noi, quindi è il testimone per eccellenza.”