Eurovision Song Contest la Svezia presenta Marcus & Martinus: chi sono i gemelli norvegesi che rappresentano i padroni di casa

Sono gemelli e sono norvegesi ma rappresenteranno la Svezia all’Eurovision Song Contest di casa. Conosciamo meglio Marcus & Martinus.

Ormai lo sappiamo, l’Eurovision Song Contest 2024 si terrà in Svezia, paese che lo scorso anno ha vinto la competizione. Tra le varie opzioni, gli organizzatori hanno deciso di portare il festival della musica europea a Malmö, terza città per estensione e popolazione del paese nordico nonché una delle più cosmopolite della Svezia.

Appuntamento dal 9 all’11 maggio alla Malmö Arena che si riempirà di 37 artisti con seguito di entourage e fan corsi in città per la kermesse -città che tra le altre cose, presenta anche non poche attrazioni. Ma i padroni di casa sono stati anche tra gli ultimi a decidere e ad annunciare i cantanti e la canzone che li rappresenterà; per quanto strano poi possa sembrare la scelta è ricaduta sul duo Marcus & Martinus, due gemelli che però sono originari della Norvegia.

La Svezia all’Eurovision con Unforgettable

Marcus & Martinus, conosciuti anche con l’acronimo M&M, è un duo norvegese formatosi nel 2012. I due ragazzi sono fratelli gemelli, hanno 22 anni e sono cresciuti a Trofors. In 12 anni di attività, il duo ha pubblicato 3 album in studio, in particolare il primo (2015) li lancia molto bene permettendogli di raggiungere il primo posto nelle classifiche norvegesi dove resteranno per settimane e riuscendo ad entrare anche nella classifica svedese.

Un vero e proprio fenomeno in Norvegia, tanto che i due hanno anche all’attivo delle partecipazioni cinematrografiche, con una pellicola dedicato a loro, oltre che due serie in cui si racconta della loro vita e successi. Già nel 2023 tentano la partecipazione al Melodifestivalen -concorso canoro con cui la Svezia decide il proprio rappresentante all’Eurovision- arrivando in seconda piazza dietro Loreen che poi vinse anche la kermesse di Liverpool.

Ci hanno riprovato anche quest’anno, e lo scorso 9 marzo hanno portato a casa il premio oltre che la certezza di essere i rappresentanti del Paese scandinavo all’Eurovision di Malmö. Come sappiamo non ci sono regole che impongono ai pasi di scegliere cantanti di propria nazionalità come rappresentanti, tanto che lo stesso succede con San Marino che quest’anno ha in gara i Megara che sono spagnoli.

Il duo norvegese porterà alla Malmö Arena il brano Unforgettable e canteranno in inglese; “È un’esplosione di emozioni” ha commentato Marcus subito dopo la vittoria.