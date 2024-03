Chiara Ferragni scoppia in lacrime: “Un periodo doloroso”

Chiara Ferragni sta attraversando un periodo nero. L’influencer è scoppiata a piangere nelle stories di Instagram, confessando il dramma che sta passando.

Andando indietro di 12 mesi, la vita di Chiara Ferragni era molto diversa e nel segno dei traguardi. Guardando a oggi, le cose sono totalmente differenti, essendosi ribaltate in negativo, in un modo che nessuno poteva immaginarsi.

L’influencer più seguita d’Italia ha visto crollare il suo impero patinato, togliendosi la corona di regina del web, passando dalle stelle alle stalle. Un tempo stima da tantissimi e considerata come punto di riferimento, attualmente non è più così. A mettere in ombra il suo regno, è stato il Pandoro griffato con Balocco, che non è stato affatto dolce, ma bensì amarissimo, trascinandola in un vortice giudiziario e mediatico senza precedenti, sotto l’accusa di beneficenza illegittima. In seguito, altre sue iniziative benefiche sono finite nel mirino. Tutto questo ha fatto crollare a picco la fama della 36enne. Ma non solo. In questo momento, oltre alla crisi professionale (culminata nella copertina dell’Espresso in cui è ritratta in versione jocker), la sua vita è appesantita da un altro dramma: il suo matrimonio con Fedez è finito.

Chiara Ferragni in lacrime: a cuore aperto sui social, la grande sofferenza

Dopo la seguitissima intervista ai microfoni di Fazio, Chiara Ferragni è volata in America per motivi di lavoro. Dopo cinque giorni passati tra i grattacieli di New York è tornata a Milano, aprendosi con i fan nelle stories di Instagram.

L’imprenditrice digitale ha rivelato come stia passando proprio un brutto momento e come non voglia entrare nel dettaglio dei motivi della sofferenza che sta attraversando. Con la voce rotta e le lacrime agli occhi, la Ferragni ha confessato quanto stia male e non voglia più fingere che tutto sia ok. Probabilmente, Chiara si riferisce al suo matrimonio, entrato in crisi come non mai. Secondo le indiscrezioni che impazzano da giorni, la favola dei Ferragnez sarebbe giunta al termine.

Chiara Ferragni, la confessione sulla fine con Fedez

Tra i tanti contenuti condivisi sui social dall’influencer cremonese, uno in particolare ha catalizzato l’attenzione per i suoi commenti. Un utente si è complimentato sotto a un post di Chiara, sottolineando come sia stupenda, ma come Fedez la completi. A queste parole l’influencer ha risposto in un modo totalmente inaspettato, sottolineando: “Non è stata una mia scelta”, rivelazione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Quindi, sarebbe stato Fedez a chiudere il matrimonio con la Ferragni. Una brutta batosta per Chiara, che si aggiunge alla drammatico epilogo che incombe sulla sua carriera dopo il Pandoro Balocco.