Fedez manda un messaggio inequivocabile a Chiara Ferragni: “Non è finita”. Come ha risposto la moglie

Fedez, con una delle sue ultime Instagram stories, manda un messaggio inequivocabile alla moglie Chiara Ferragni. Come avrà reagito l’imprenditrice?



Sono settimane, ormai, che media e trasmissioni televisive non fanno altro che commentare la crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Crisi, peraltro, che l’imprenditrice digitale non ha tardato a confermare ai microfoni di “Che tempo che fa”.

Non sono sfuggiti, al suo attento pubblico, i tempi verbali con i quali l’influencer ha parlato della questione. Utilizzando, cioè, il passato per riferirsi agli attriti col rapper. E con tanto di occhi lucidi a testimonianza del fatto che, tra lei e il cantante, il momento odierno è il più difficile mai attraversato.

Nonostante il conduttore Fabio Fazio non abbia voluto indagare approfonditamente la vicenda, le scarne risposte di Ferragni in materia, in realtà, sono parse più che esaustive. “Speriamo di farcela, ma non so…“. Tutto, insomma, lascerebbe pensare che l’annuncio del divorzio sia imminente.

Fedez, dal canto suo, ha sempre preferito mantenere il riserbo rispetto ad una questione così delicata. Fatta eccezione per la giornata di ieri, quando nelle Instagram stories del rapper è apparso un messaggio inequivocabile. E che parrebbe rivolto proprio alla moglie famosissima.

Fedez, il messaggio social che sembra rivolto alla moglie Chiara Ferragni: “Non è finita”

Il 5 marzo di dieci anni fa veniva distribuito “Sig. Brainwash – L’arte di accontentare“. Il terzo album in studio del cantante Fedez, pubblicato dalla Sony Music, si rivelò presto essere un successo di vendite. A distanza di un decennio, proprio quell’album è ritornato prepotentemente tra i pensieri del rapper.

Fedez, nella giornata di ieri, ha voluto celebrare con i fan il decimo anniversario dell’uscita dell’EP. Per farlo, il classe 1989 ha pensato bene di pubblicare uno stralcio di una delle canzoni più famose dell’album: “Sembra semplice“, realizzata in collaborazione col collega e amico J-Ax.

Parole, quelle estrapolate dall’artista, che sembrerebbero un chiaro riferimento alla vicenda che lo vede coinvolto assieme alla moglie Chiara Ferragni. “Finisce sempre bene, altrimenti non è finita“. Questa una delle tante frasi che, agli occhi del pubblico, il rapper avrebbe indirizzato all’imprenditrice. E che contribuisce a tenere accesa la speranza nei cuori dei fan.

Fedez ha mandato una frecciatina a Chiara Ferragni? Come ha risposto la moglie

Sono in molti a pensarlo. Fedez, postando lo stralcio del singolo interpretato assieme a J-Ax, avrebbe voluto far arrivare un messaggio ben preciso alla moglie: di darsi per vinto, il classe 1989 non ci pensa proprio.

In tutto ciò, come ha reagito l’imprenditrice digitale dinanzi a quanto accaduto sui social? Stando alle Instagram stories pubblicate ieri dall’influencer, il pensiero del marito parrebbe non aver neanche lontanamente sfiorato Ferragni. La classe 1987, nella fattispecie, ha continuato a condividere contenuti come se nulla fosse accaduto. E senza lasciarsi andare al benché minimo accenno a Fedez.

Un messaggio che la modella ha respinto al mittente, dunque? Oppure i followers, che dietro alla frase del rapper hanno voluto leggere tutt’altro, non hanno fatto centro questa volta?