“Uomini e Donne”, il gesto folle del cavaliere: “Le ho regalato questa parte di Roma. Ora è sua”

“Uomini e Donne”, il gesto folle del cavaliere Diego per la dama con cui si sta frequentando: “Le ho regalato questa parte di Roma. Ora è sua”.

“Morto un Papa se ne fa un altro”. Un detto che vale nella vita di tutti i giorni, ed anche in una trasmissione seguitissima come “Uomini e Donne”. Dinanzi alla chiusura di una conoscenza, cavalieri e dame del parterre non ci pensano un istante ad intraprendere nuove frequentazioni.

Esattamente come accaduto per Diego Tavani, recentemente tornato nel programma dopo quasi due anni di assenza. Il romano, che sembrerebbe aver definitivamente chiuso i ponti con Asmaa (e con buona pace dell’ex Ida Platano), si è tuffato a capofitto in una nuova conoscenza.

La “fortunata” è la new entry Maura. La dama, solamente la scorsa settimana, sedeva al centro studio con il cavaliere Gianluca. Tra di loro, ciò nonostante, i presupposti non sono parsi buoni per dar seguito ad un rapporto concreto.

Nel corso dell’appuntamento trasmesso martedì 5 marzo, invece, tra Maura e Diego – già dalla prima uscita – sembrerebbero essersi create le premesse per approfondire la frequentazione. Tavani stesso, su invito di Maria De Filippi, ha raccontato nei dettagli il gesto “folle” compiuto per stupire la dama.

Diego Tavani, il gesto folle per la dama Maura: “Le ho regalato questa parte di Roma”

Se con Gianluca la frequentazione non è partita nel migliore dei modi, del tutto differente è stata la prima uscita tra Diego e Maura, protagonisti del parterre over di “Uomini e Donne”. È stato il cavaliere stesso, nella fattispecie, a svelare i dettagli della cena organizzata per la dama.

“L’ho portata in una trattoria romana, una serata semplicissima. Poi le ho proposto di fare un giro per Roma“. È iniziato così il racconto – apparentemente soft – del 46enne. Il quale, saggiamente, ha svelato la “confessione” di maggior impatto solo in chiusura di monologo.

“Dato che a Roma paghiamo le tasse, ho pensato di regalarle un sampietrino“. Questa la rivelazione di Tavani che ha avuto l’effetto di pietrificare lo studio. E di scatenare, ovviamente, grasse risate in tutti coloro che lo stavano ascoltando.

“Le ho fatto scegliere quello che le piaceva di più – ha proseguito il cavaliere, incapace di nascondere il sorriso che aveva fatto capolino sulle sue labbra -. D’ora in avanti, quando tornerà a Roma, potrà dire che quel sampietrino è suo!“.

“Uomini e Donne”, feeling alle stelle tra Maura e Diego: è l’inizio di una conoscenza?

Mentre la ex Ida Platano si ritrova alle prese con i siparietti architettati dai suoi corteggiatori, Diego Tavani prosegue imperterrito le conoscenze con le dame del parterre. Tra lui e Maura, come la puntata in onda ieri non ha mancato di testimoniare, i presupposti per approfondire la frequentazione ci sono tutti.

“Mi ha dimostrato interesse. Vorrei continuare“, ha fatto presente il cavaliere (dopo la breve, divertentissima parentesi riguardante il sampietrino). Di certo, nessuna dama di “Uomini e Donne” potrà mai dire di aver ricevuto un regalo così originale.