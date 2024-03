Ex pescatore trovato morto tra gli scogli: i parenti chiedono venga fatta luce sull’accaduto

Un ex pescatore di 72 anni è stato trovato morto tra gli scogli nei giorni scorsi a Terme Vigliatore, in provincia di Messina: in corso le indagini.

Sono in corso le indagini sulla morte di un uomo di 72 anni, trovato privo di vita nel pomeriggio di lunedì sulla spiaggia di Terme Vigliatore, centro della provincia di Messina. Il corpo è stato rinvenuto, seminudo, da un conoscente dell’ex pescatore 72enne.

Si sta cercando di capire quali siano le cause della morte dell’anziano, in tal senso l’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico sulla salma, i cui risultati potranno fornire maggiori dettagli. Secondo quanto riferito dai parenti ai carabinieri, l’uomo sarebbe stato minacciato di morte nei giorni precedenti al tragico ritrovamento.

Terme Vigliatore, ex pescatore trovato morto: disposta l’autopsia

Nel pomeriggio di lunedì 4 marzo un uomo è stato trovato morto sulla spiaggia di Terme Vigliatore, in provincia di Messina. Si tratta di Vincenzo Marchese, ex pescatore di 72 anni che era scomparso nelle ore precedenti alla tragica scoperta.

L’allarme, secondo quanto scrivono i colleghi di Messina Today, era scattato quando un conoscente aveva provato a suonare al campanello dell’abitazione di Marchese, ma non aveva ricevuto risposte, nonostante le luci in casa fossero accese. Poco dopo il ritrovamento del cadavere in spiaggia: il corpo era seminudo e riverso tra gli scogli. Non sono stati, però, rinvenuti i documenti e gli indumenti dell’uomo.

Immediatamente sono scattate le indagini dei carabinieri e l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sulla salma in modo da chiarire le cause della morte, ma anche ricostruire le ultime ore di vita dell’anziano. Ai militari dell’Arma, una nipote ha riferito che Marchese qualche giorno prima aveva avuto delle discussioni con dei vicini di casa, legate all’abbandono di rifiuti, e sarebbe stato anche minacciato di morte.

Il racconto dei parenti

Per questa ragione, i familiari dell’ex pescatore hanno chiesto che venga fatta chiarezza su quanto accaduto. In una lettera, sempre come riporta Messina Today, gli stessi familiari hanno anche evidenziato come sia strano il fatto che Marchese sia stato trovato seminudo, considerate le condizioni meteo, ma anche che il 72enne indossava sempre la maglietta della salute. Inoltre, sembra che poco prima il pescatore era stato visto da una vicina con un giubbotto ed un maglione.

Infine, i parenti hanno scritto che l’ex pescatore non aveva avuto mai dissidi con nessuno ad eccezione di quelli dei giorni precedenti la tragedia con “con un gruppo di extracomunitari” che vivono vicino alla sua abitazione.