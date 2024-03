Annalisa, nel suo cuore c’è proprio LUI: la rivelazione scatena i fan

Annalisa svela chi c’è nel suo cuore, ma non si tratta del marito, la sua inaspettata rivelazione scatena subito i fan, cosa ha detto la cantante.

Con il suo incredibile talento la splendida cantante continua a conquistare un successo dopo l’altro riuscendo a farsi sempre più spazio nel mondo della musica. Ogni suo brano diventa un vero e proprio tormentone ed è davvero impossibile che passi inosservata, specie negli ultimi due anni incredibili sono i risultati che è riuscita ad ottenere.

Il suo esordio risale al 2011, quando ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi, il noto talent show in onda su Canale 5 ha segnato l’inizio della sua brillante carriera e da quel momento è diventata sempre più famosa e amata. In quell’edizione non si aggiudicò lei la vittoria, ma ha potuto dimostrare il suo talento pazzesco, sin dall’inizio incantò tutti con la sua fantastica voce. Nelle scorse settimane si è esibita sul famoso palco dell’Ariston e come sempre ha steso tutti, il suo brano ‘Sinceramente’ le ha fatto conquistare il terzo posto nella finale della 74esima edizione del Festival di Sanremo, sono però in moltissimi a pensare che avrebbe dovuto vincere proprio lei.

Nel cuore di Annalisa c’è ‘lui’, la sua rivelazione spiazza i fan

L’incredibile successo dell’amatissima cantante si sta espandendo anche a livello internazionale, nei giorni scorsi si è infatti recata all’estero per ricevere un importante premio. Dove? A Los Angeles durante l’evento ‘Women in Music’ organizzato da Billboard il 6 marzo 2024, il premio di ‘Nali’ è il ‘Global Force’. Il Billboard Italia su Instagram le ha dedicato un post in cui fa sapere di aver chiesto alla Scarrone cosa rende una canzone destinata a rimanere per sempre, a fine mese uscirà in edicola un numero dedicato a lei in cui si racconta, dagli studi agli esordi nelle piccole band. Si è definita una grande professionista con molte domande in testa, parla anche della lotta in cui crede fortemente, quella della libertà ‘contro le sopraffazioni di ogni tipo’.

Annalisa è stata scelta da Billboard Italia per gli incredibili risultati che è riuscita ad ottenere nell’ultimo periodo e lei ne è davvero fiera. Oltre che con il suo incredibile talento però conquista tutti anche con il suo irresistibile fascino, tutte le volte che si mostra infatti fa perdere completamente la testa a tutti. Sempre sensuale e in forma smagliante cattura piacevolmente l’attenzione di tutti coloro che la seguono e la amano, questi non capiscono più nulla di fronte alle sue magnifiche forme e alla sua bellezza da urlo.

Recentemente la cantante ha ammesso di avere una grande passione, a ViviMilano ha infatti svelato che nel suo cuore c’è ‘lui’, però non si tratta del marito. La sua rivelazione ha scatenato i fan, devono forse preoccuparsi? Il suo matrimonio procede a gonfie vele, a conquistarla infatti non è stato un altro uomo.

Annalisa ne va matta, la rivelazione della cantante stupisce i fan

A fare breccia nel cuore dell’amatissima cantante non è un uomo ma la cucina spagnola, lei stessa ha fatto sapere che è una sua grande passione. Quando è a Milano per la cena ama frequentare il ristorante Albufera, ha anche rivelato che il suo piatto preferito è il gazpacho.

C’è un altro ristorante che Annalisa ama moltissimo, si tratta dell’Avo Brothers, in merito a ciò ha detto: “Mangio il Beyond Meat, la carne che non è carne, ma sa di carne”.