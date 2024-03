Eurovision Song Contest 2024, i cantanti in gara per l’Ucraina: chi sono Al’ona Al’ona & Jerry Heil

L’Ucraina sarà presente all’Eurovision Song Contest 2024 e sarà rappresentata dal duo Al’ona Al’ona & Jerry Heil con il brano Teresa & Maria. Conosciamole meglio anche spiegando il significato della canzone.

l casto completo dei partecipanti all’Eurovision Song Contest 2024 si chiuderà in maniera definitiva nei prossimi 10 giorni. Mancano ancora i nomi dei rappresentati dei padroni di casa svedesi, del Portogallo ma anche Israele -la cui partecipazione è ancora molto in bilico- deve definire il brano da presentare.

Il cast completo prevede 37 artisti provenienti da tutti gli angoli dell’Europa per un appuntamento segnato dal 7 all’11 maggio a Malmö. In questo viaggio virtuale alla conoscenza dei diversi artisti che ritroveremo sul palco della Malmö Arena, siamo partiti dall’Italia rappresentata da Angelina Mango. In questo caso facciamo un salto ai confini dell’Europa stessa, in Paese da due anni ormai al centro della cronaca (purtroppo) continentale: l’Ucraina.

Il paese che da due anni subisce e vive la guerra di occupazione russa, sarà rappresentato dal duo di cantanti Al’ona Al’ona e Jerry Heil che portano il brano Teresa & Maria.

Jerry Heil e Al’ona Al’ona, due stili differenti che si fondono in pura magia

Pseudonimo di Al’ona Olehivna Savranenko, Al’ona Al’ona è probabilmente la rapper più famosa in Ucraina. Classe 1991, Al’ona -o come si trova più comunemente scritto Alyona- ha due lauree in pedagogia e, infatti, prima di intraprendere la carriera musicale è stata insegnante in alcuni asili nido. A metà degli anni Duemila comincia a scrivere pezzi rap utilizzando uno pseudonimo, ma il vero successo arriva solo nel 2018 con il brano Rybky, mentre l’anno successivo pubblica poi l’album di debutto Puška.

Jerry Heil, alias Jana Oleksandrivna Šemajeva, è una cantate nata nel 1995 che si è fatta conoscere in Ucraina pubblicando sul suo canale Youtube cover di brani nazionali ed internazionali famosi. Nel 2017 firma il primo contratto discografico ed esce l’EP d’esordio De mij dim, al 2019 invece risale il primo album dal titolo #Ja_Jana.

Le due cantanti fanno e appartengo a generi completamenti differenti ma il risultato del loro incontro artistico ha dato vita ad un brano che è tra i favoritissimi nelle prime proiezioni di vittoria all’Eurovision.

Teresa & Maria il brano ucraino all’Eurovision

Oltre alla collaborazione delle due artiste, il brano vede anche la partecipazione di Ivan Klymenko produttore di Stefania il brano della Kalush Orchestra che vinse l’Eurovision del 2022. Il ritornello del brano presentato quest’anno fa riferimento a due figure importanti della cristianità Madre Teresa di Calcutta e Maria di Nazareth. Il messaggio che le due artiste vogliano diffondere con questo brano è che nessuno nasce santo e che ciò che diventiamo nel tempo è solo nostra responsabilità. Se si vuole cambiare, bisogna diventare lo start del cambiamento.

Il brano pubblicato lo scorso 11 gennaio ha raggiunto la prima posizione in Ucraina e si è fatto conoscere anche in Lituania dove si è piazzato in 23esima posizione.