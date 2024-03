Vuoi pulire il ferro da stiro senza troppa fatica? Con il metodo delle nonne ci riuscirai in pochi secondi

Un metodo semplice ed economico può rivelarsi molto utile per la pulizia del nostro ferro da stiro: vediamo come metterlo in pratica.

Inevitabilmente, nel corso della nostra vita, ci ritroveremo a dover pulire il nostro ferro da stiro, sappiamo che questo piccolo elettrodomestico richiede la giusta manutenzione, in questo modo anche dopo anni sarà sempre prestante e funzionerà al meglio.

In nostro aiuto, anche in questo caso, come fare il bucato, arriva il metodo della nonna, sappiamo bene quanto sia importante che il ferro sia pulito, il motivo è semplice, i nostri indumenti rischiano di macchiarsi irrimediabilmente, dunque giocare d’anticipo è utile. Per molti stirare rappresenta una vera scocciatura, ma a volte è impossibile non correre ai ripari e utilizzarlo. Basti pensare ad alcuni capi, come camicie o pantaloni di lino, questi indubbiamente vanno stirati.

Come pulire il ferro da stiro? Un semplice trucco

Il ferro da stiro, come tutti gli altri elettrodomestici, richiede la giusta cura. È importante, infatti, eliminare la sporcizia che con il tempo potrà formarsi. Inoltre non è raro che si formi anche la ruggine. Quando questo accade, si è portati a ricorrere a prodotti chimici, ma molti non sanno che il problema può essere risolto utilizzando prodotti facilmente reperibili dentro casa.

In questo caso possiamo direttamente utilizzare una patata, ma in che modo? Per riuscire nell’impresa, dobbiamo tagliarla a metà e versare sopra il tubero un cucchiaio di bicarbonato, infine, procediamo strofinandola energicamente sulla piastra del ferro. Dopo qualche minuto risciacquiamo il tutto e assicuriamoci che non vi siano più residui, noterete immediatamente come la ruggine sia sparita.

Il metodo utilizzato dalle nonne per pulire il ferro da stiro

Non è finita qui perché possiamo ancora procedere con un altro metodo, molto in voga fra le nonne moltissimi anni fa per eliminare alcune macchie, basta utilizzare altri ingredienti contenuti in casa. Di quali si tratta e come vanno utilizzati? Prima di procedere con i vari passaggi, procuriamo l’occorrente: 50 ml di acqua distillata, bicarbonato (4 cucchiai) e 100 ml di aceto, limone e sale. Una postilla è d’obbligo la soluzione creata dovrà essere una sorta di pasta.

Terminata la preparazione possiamo procedere con la pulizia. La pasta va collocata su tutta la superficie (assicuriamoci che il ferro sia freddo), dopo aver creato la patina, occorre lasciare riposare il tutto per almeno otto ore. Il nostro consiglio è quello di agire prima di andare a letto, così potrà riposare tutta la notte. Il giorno seguente, procuriamo un panno in microfibra e cominciamo a rimuovere il tutto, se è il caso risciacquiamo più volte il nostro panno. Il risultato sarà sorprendente, la piastra del nostro ferro da stiro sarà brillante e come nuova.