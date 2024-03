Cade dal quarto piano mentre sistema una tenda: uomo muore dopo un volo di diversi metri

Un anziano di 86 anni è morto ieri pomeriggio a Trapani dopo essere caduto da una finestra della sua abitazione a Trapani. Inutili i soccorsi.

Stava cercando di sistemare la tenda della finestra della sua abitazione, ma ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto finendo al suolo. Così ha perso la vita un uomo di 86 anni nel pomeriggio di ieri a Trapani.

Dopo la tragedia, sul posto sono intervenuti lo staff medico del 118 e gli agenti della Polizia di Stato. I sanitari, purtroppo, non hanno potuto far nulla per l’anziano, trovato già privo di vita. Le forze dell’ordine hanno, invece, effettuato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti.

Dramma nel pomeriggio di ieri, martedì 5 marzo, a Trapani. Un uomo è morto dopo essere precipitato dalla finestra della sua abitazione, un appartamento al quarto piano di un edificio in via Guido Guida. Si tratta di un pensionato di 86 anni, di cui non è stata resa nota l’identità.

L’86enne sarebbe rimasto vittima di un incidente domestico: secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, come scrivono i colleghi de Il Giornale di Sicilia, il pensionato era impegnato in alcuni lavoretti per sistemare la tenda di una finestra, lasciata aperta, ed era salito su una scala. Per cause ancora da chiarire, avrebbe perso l’equilibrio cadendo nel vuoto da un’altezza di circa 10 metri.

Immediato l’arrivo in via Guido Guida di un’ambulanza con a bordo l’equipe medica del 118. I sanitari, dopo vari tentativi di rianimazione, sono stati costretti ad arrendersi constatando la morte dell’anziano, che sarebbe sopraggiunta sul colpo dopo l’impatto al suolo.

Stamane una tragedia simile a Palermo

Oltre al personale medico, sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato del capoluogo di provincia siciliano che hanno provveduto agli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti. Non è escluso che l’anziano possa aver avuto un mancamento che gli ha fatto perdere l’equilibrio.

Questa mattina, una tragedia simile si è consumata a Palermo, dove una dottoressa di 26 anni è caduta da una finestra al settimo piano di un palazzo ed ha perso la vita.