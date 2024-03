Spaventoso tamponamento a catena sulla statale: morto un uomo di 48 anni

Ieri mattina, un uomo di 48 anni è rimasto vittima di un tamponamento a catena verificatosi sulla statale 115 a Sciacca, in provincia di Agrigento.

Un uomo di 48 anni ha perso la vita ieri mattina in uno spaventoso incidente stradale lungo la statale 115 a Sciacca, comune della provincia di Agrigento. Il 48enne era a bordo della sua vettura che è rimasta schiacciata tra due tir che procedevano nella stessa direzione.

Quando i soccorsi, giunti sul posto, lo hanno estratto dalle lamiere per l’automobilista non c’è stato più niente da fare, era già privo di vita. Uno dei conducenti dei mezzi pesanti coinvolti nel tamponamento a catena è rimasto ferito in maniera grave e trasportato in ospedale per le cure del caso. Intervenuti per i rilievi di legge e le indagini anche le forze dell’ordine.

Ennesima tragedia sulle strade del nostro Paese. Ieri mattina, martedì 5 marzo, un uomo è rimasto vittima di un incidente lungo la statale 115 nel territorio di Sciacca, in provincia di Agrigento. A perdere la vita Antonio Araca, 48enne residente a Longi (Messina).

Araca stava percorrendo alla guida della sua auto la statale su cui si erano formate delle code per via di una perdita di gpl da una stazione di servizio. Per cause ancora da stabilire, come scrivono i colleghi de La Gazzetta del Sud, la vettura del 48enne è rimasta coinvolta in un tamponamento a catena e schiacciata fra due tir che viaggiavano nello stesso senso di marcia.

Sulla statale sono intervenuti subito le squadre dei vigili del fuoco e lo staff medico del 118. Data la gravità dell’incidente è stato inviato anche l’elisoccorso. I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre il 48enne dall’abitacolo dell’auto, ridotta ad un ammasso di lamiere. Purtroppo, per l’automobilista non è stato possibile fare altro che appurarne la morte. Uno dei due camionisti è rimasto ferito gravemente e trasportato in ospedale. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

La Polizia Stradale, giunta sul posto, ha provveduto ai rilievi di legge per ricostruire nel dettaglio la dinamica dello scontro.

Sotto choc la comunità di Longi

La notizia della morte di Antonio ha sconvolto la comunità di Longi: il 48enne, che lascia la compagna ed una figlia di un anno e mezzo, era molto conosciuto nel messinese. Araca lavorava come geometra presso un’azienda ed presidente dell’associazione Nebrodi Adventure Park che gestiva un parco avventura. Innumerevoli i messaggi di cordoglio, apparsi anche sui social nelle ultime ore.